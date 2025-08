Le top 3 des applis VTC pour rentrer de soirée

Nos conseils pour connaître les applications les plus fiables pour commander un véhicule rapidement. ( crédit photo : Getty Images )

Depuis l'arrivée du géant Uber sur le marché du transport de personnes à la demande, de nombreuses applications ont fleuri dans son sillage. Certaines jeunes pousses ont été rachetées par d'autres. Quelles sont celles à avoir sur son smartphone aujourd'hui? Quelles sont les plateformes les plus fiables pour commander un véhicule rapidement?

Uber

La plateforme arrive à la 6e place du classement des applications gratuites de la catégorie «Voyages» sur l'Apple Store. C'est l'application ayant probablement la plus grosse flotte de chauffeurs partenaires actifs, présents dans 24 villes en France. Cela permet donc de commander un véhicule très rapidement. Dans les zones les plus denses, le temps d'attente est inférieur à 3 minutes. Bon à savoir: si l'application vous demande de noter votre chauffeur en fin de course, vous êtes également évalué par votre chauffeur. D'ailleurs, le temps d'attente d'un véhicule dépend en partie de votre note. Si vous avez une note inférieure à 4,5 sur 5, vous attendrez plus longtemps qu'une personne notée 5 sur 5. Il est aussi possible qu'un ou plusieurs chauffeurs se désistent et préfèrent choisir une autre course avec un passager mieux noté. C'est donc un paramètre à ne pas négliger. L'un des avantages d'Uber est de proposer de nombreuses options utiles, comme UberXL pour transporter des groupes allant jusqu'à 6 personnes. Cela peut être une solution efficace pour rentrer de soirée à plusieurs. Surtout, l'application permet d'effectuer jusqu'à 5 arrêts d'étape par course. De plus, Uber a récemment lancé «Uber by Women», permettant aux femmes de commander un véhicule conduit par une femme. Il faut scroller vers le bas dans le menu déroulant pour accéder à ce service particulier disponible au même prix que le classique UberX. Cela peut être une option des plus rassurantes pour un retour serein à une heure avancée de la nuit. Attention peut-être au délai d'attente associé au succès attendu de ce nouveau dispositif de transport!

Bolt

L'application concurrente d'Uber arrive à la 3e place du classement de l'Apple Store. Elle détrône donc le géant Uber de ce point de vue. En réalité, les 30.000 chauffeurs VTC (voitures de transport avec chauffeur) professionnels franciliens (environ 40.000 en France) jonglent entre les trois principales applications pour mobile. Lancée en 2013, l'entreprise estonienne est arrivée à Paris en 2017. Elle revendique une présence dans une trentaine de villes françaises. Bolt propose des tarifs parfois plus attractifs que ceux du géant américain et permet notamment de planifier des courses à l'avance. Comme «Uber Pet», Bolt a une option permettant de voyager avec son animal de compagnie. Elle permet également un règlement en espèces.

Heetch

L'application Heetch est la 3e à ressortir du classement des applications gratuites de la catégorie «Voyages» sur l'Apple Store. L'entreprise française s'y hisse à la 17e place. Sa flotte est désormais uniquement composée de chauffeurs VTC professionnels. La plateforme propose des trajets dans une ambiance conviviale à des tarifs compétitifs. Les villes desservies sont Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux et Nantes. C'est une bonne alternative à Bolt et Uber.

Les ados peuvent rouler en Uber depuis Halloween Uber a en effet lancé un service pour les jeunes de 13 à 17 ans le 30 novembre 2024. Le principe est simple: via votre profil utilisateur, vous choisissez l'option «Uber pour ados». En vous laissant guider, vous permettrez à Uber d'envoyer une invitation à votre ado. Celui-ci pourra alors créer son propre compte utilisateur dans le profil «Famille» et commander lui-même une course, à votre charge, depuis son smartphone. Le trajet est vérifié avec un code, vous pouvez visualiser le suivi de la course en temps réel et seuls les chauffeurs les plus expérimentés sont sollicités pour ce service. Pour les plus jeunes, Hopways permet de trouver des chauffeurs de confiance pour assurer un trajet en voiture pour votre enfant, pour se rendre à une activité ou pour l'emmener à la gare par exemple. Plus de détails sur www.hopways.com . Dans un souci de sécurité, il est bon de rappeler le numéro européen d'urgence 114 dédié aux messages SMS. Votre enfant peut signaler par message une situation de détresse et on lui répondra par SMS pour plus de discrétion.

À lire aussi:

Quelle est la meilleure solution pour faire voyager vos enfants seuls en train?

Comment réduire la facture d'entretien de votre auto?

Quelles sont les voitures les moins chères à entretenir?