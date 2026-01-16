« Le plein à l’allemande » : quelle est cette technique qui peut vous faire faire des économies ?

L'ADAC, une association automobile bien connue en Allemagne, conseille à ses membres de faire le plein entre 18 h et 22 h ou très tôt le matin. (IADE-Michoko / Pixabay)

Les prix des carburants sont repartis à la hausse depuis le début de l'année. Pour tenter de faire des économies, les consommateurs comparent les différents tarifs affichés par les stations-service. Mais il existe une astuce qui vous permet d'économiser plusieurs euros par plein, rapporte Auto Plus .

Cette technique appelée « plein à l'allemande » vient, comme son nom l'indique, de nos voisins d'Outre-Rhin. L'ADAC, une association automobile bien connue en Allemagne, conseille en effet à ses membres de faire le plein entre 18 h et 22 h ou très tôt le matin. Il ne s'agit pas là d'éviter la foule mais de profiter des bonnes températures, pas trop chaudes.

Jusqu'à 10 centimes économisés par litre

En effet, quand les températures sont plus fraîches, le carburant est plus dense. Pour le même tarif, vous obtenez ainsi plus de carburant. Selon l'ADAC, cette astuce permettrait d'économiser jusqu'à 10 centimes par litre.

Une autre recommandation de l'ADAC est, au moment de faire le plein, de remplir le réservoir en entier. Cela permet de réduire l'évaporation du carburant et donc d'éviter de revenir à la pompe plus rapidement. Enfin, il est évidemment recommandé ne pas faire le plein d'essence sur l'autoroute, sauf en cas de force majeure. Les prix sont beaucoup plus élevés, avec jusqu'à 50 centimes d'écart par rapport aux stations-service situées dans les zones urbaines.