Le «glamping» séduit une clientèle exigeante avec son luxe en pleine nature et des tarifs à la hauteur

Le «glamping» ou camping glamour désigne un mode d'hébergement mêlant proximité de la nature et confort haut de gamme. Ce concept séduit un nombre croissant de vacanciers à la recherche de logements insolites et luxueux. Découvrez nos adresses coup de cœur pour un séjour original et dépaysant.

Le «glamping» s'impose comme l'alternative chic aux vacances en pleine nature

Le terme « glamping », contraction de «glamour» et de «camping», est entré en 2025 dans le dictionnaire Larousse . Vous aimez les vacances au vert dans un cadre atypique, mais vous ne souhaitez pas renoncer à votre confort? Le « glamping » est fait pour vous. Cette tendance associe le côté nature du camping avec une petite touche de luxe. Tente équipée, cabane perchée dans les arbres, lodge, yourte, bulle transparente: cette pratique se décline sous de multiples formes pour satisfaire toutes vos envies. Voici 5 adresses à réserver de toute urgence.

Huttopia redéfinit l'expérience du «glamping» avec des hébergements insolites en pleine nature

Huttopia compte près de 130 campings et villages partout en France. Le lac de Rillé , entre Tours et Angers, permet de pratiquer le « stand-up paddle » ou le canoë, de profiter des piscines chauffées et du spa forestier. Pour un séjour inoubliable en famille, vous pouvez opter pour une tente trappeur au charme rustique, une cabane en bois massif ou pour l'«insolite cahute». Cet hébergement sur pilotis se compose d'une cabane au rez-de-chaussée, surmontée d'une véritable toile de tente à l'étage, pour une nuit au milieu des arbres (à partir de 238 euros pour 2 nuits).

Vivre une expérience insolite de «glamping» au cœur de la Bourgogne

L'écodomaine La Rêverie est un site exceptionnel en pleine nature à moins d'une heure de Dijon. Il compte une dizaine d'hébergements insolites différents, de la tente safari à la roulotte en passant par le tipi ou la cabane. Les prestations haut de gamme incluent une piscine, un espace bien-être, des massages et des paniers-repas. On craque pour «La Boréale», un lodge prestige avec bain nordique privatif et vue d'exception sur le bocage bourguignon ( 290 euros la nuit pour deux).

Le «glamping» fait rimer confort et nature entre Collioure et Argelès-sur-Mer

Situé entre Collioure et Argelès-sur-Mer, le camping 5 étoiles des Criques de Porteils est un petit coin de paradis face à la mer. Il possède un parc aquatique et propose de nombreuses activités de plein air. Les écolodges sont disponibles à partir de 70 euros . À deux pas de là, les Cabanons de l'Ouille accueillent les voyageurs en quête de communion avec la nature. Ils possèdent une belle terrasse sous les pins et, pour certains, un jacuzzi (2 nuits minimum, 350 euros pour deux). Les amateurs de simplicité optent pour une nuit sous une tente tout confort avec petit déjeuner inclus pour 360 euros .

Le «glamping» s'invite dans des hébergements haut de gamme pour un séjour en pleine nature

Cinquante hébergements premium sont disséminés sur un site de 12 hectares. Le « Tipi Lodge » offre le cadre idéal pour une nuit insolite en famille. Les enfants découvrent leur refuge perché à l'étage et les parents profitent d'un espace confortable en pleine nature ( 210 euros ). Le « glamping dreamlodge » est le choix parfait pour les tribus en quête de grand air. Cette tente luxueusement aménagée est équipée d'une terrasse couverte de 15 mètres carrés. Elle peut accueillir jusqu'à 7 personnes ( 290 euros la nuit pour 4 personnes). Le « Whaka Lodge » compte 3 lacs avec plages de sable blanc, une piscine chauffée, un spa et un restaurant.

Le «glamping» offre luxe et confort au cœur d'un parc arboré près du Mans

Le château de Chanteloup est un camping 5 étoiles situé près du Mans et installé au cœur d'un parc arboré de 21 hectares. Il propose plusieurs types d'hébergements insolites disposant d'équipements haut de gamme. Vous pouvez opter pour une tente luxe version classique ou sur pilotis (à partir de 200 euros les 2 nuits pour 4 personnes), pour une cabane ou une tente lodge ( 700 euros la semaine pour 5 personnes).

Se ressourcer tout en préservant la planète avec des vacances écoresponsables Pour limiter l'impact écologique de nos séjours, on opte pour un tourisme plus local, à la découverte des pépites nous entourant. Dans la section «Voyager durable» du site Explore France , vous pouvez trouver votre prochaine destination. La plateforme GreenGo propose une large sélection d'hébergements responsables partout en France, dont de nombreuses offres de «glamping». Plusieurs labels comme l' Écolabel européen , le label Écogite ou la Station Verte garantissent des pratiques respectueuses de l'environnement et du développement local.

