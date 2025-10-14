Électricité : les heures creuses changent, voici les nouveaux créneaux à connaître

N’étant plus adaptés aux modes de consommation actuels, les créneaux du matin et du soir seront progressivement supprimés d’ici fin 2027. Illustration. (Fotoblend / Pixabay)

Les Français vont bientôt devoir revoir la programmation de leurs appareils électroménagers. Comme le rappelle service-public.gouv.fr , le système des heures pleines et creuses évolue à partir du 1er novembre 2025. Objectif : mieux coller à la production d’électricité, notamment solaire, et encourager les consommateurs à adapter leurs usagers au rythme du réseau, explique Actu.fr .

La nuit et en journée

Jusqu’ici, la plupart des foyers profitaient d’un tarif réduit sur l’électricité en matinée ou en soirée, correspondant aux heures creuses. Mais avec la transformation des modes de consommation, comme le télétravail, les appareils connectés et le développement du photovoltaïque, ces plages horaires ne correspondent plus à la réalité. En février, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a donc acté une réforme progressive du dispositif.

N’étant plus adaptés, les créneaux du matin et du soir seront donc progressivement supprimés d’ici fin 2027. Les nouvelles heures creuses s’étendront toujours sur huit heures par jour, mais leur répartition sera revue. Désormais, celles-ci auront lieu la nuit, entre 23 h et 7 h, avec au minimum cinq heures d’affilée, ainsi que la journée, entre 11 h et 17 h, pour un maximum de trois heures. Pendant l’hiver, du 1er novembre au 31 mars, les tarifs avantageux resteront concentrés sur la nuit, moment où la production solaire est la plus faible. L’été, les consommateurs bénéficieront davantage de créneaux creux en journée pour exploiter le surplus d’électricité solaire du réseau.

Une obligation d’information

Les foyers équipés d’un compteur Linky et ayant souscrit une option heures pleines/heures creuses sont directement concernés. Ils seront informés par leur fournisseur d’électricité avant l’entrée en vigueur des nouveaux horaires afin de leur permettre de réajuster leurs habitudes de consommation. « Chaque fournisseur met à disposition de ses clients le détail de ses plages d’heures creuses sur la facture ou dans l’espace client » , rappelle la CRE, soulignant que les horaires peuvent différer selon les spécificités locales.

Les équipements connectés au compteur, comme les ballons d’eau chaude, s’adapteront automatiquement aux nouveaux créneaux. « Si certains de vos appareils sont programmés, sans être reliés à votre compteur, il faudra peut-être ajuster leur programmation le moment venu » , indique la CRE.