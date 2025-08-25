La SNCF va-t-elle proposer ses cartes Avantage à prix cassé à la rentrée ?

La SNCF ne bradera pas ses cartes Avantage en septembre. (illustration) (Viarami / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont l'habitude de prendre le train : la SNCF ne proposera pas de réduction sur ses cartes Avantage en cette rentrée 2025. La compagnie ferroviaire avait pris l'habitude de lancer une campagne de promotion à cette période de l'année, avec des cartes à 29 euros au lieu de 49. Mais elle avait déjà fait l'impasse sur ce coup de pouce en 2024 et a confirmé à Ouest-France qu'il en sera de même cette année.

La SNCF privilégie les ventes flash

La carte Avantage se décline en trois versions : Jeune (12-27 ans), Adulte (27-59 ans) et Senior (plus de 60 ans). Pour les jeunes et les seniors, elle donne accès à une remise de 30 % sur les billets de train toute l'année, en 2nde ou en 1ère classe, et même 60 % pour les enfants qui accompagnent. La carte Adulte donne droit aux mêmes réductions mais seulement le week-end.

La SNCF préfère désormais proposer des ventes flash avec des billets bradés pendant une courte période. Elle va ainsi renouveler l’opération « Traincroyables » en ce mois de septembre. Les contours de cette nouvelle édition seront dévoilés à la fin du mois d'août et il faudra certainement faire vite pour en profiter.