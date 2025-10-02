La maison de luxe Prada va racheter Versace pour 1,2 milliard d'euros, Bruxelles a donné son feu vert

Prada va bien racheter Versace. La Commission européenne a donné son feu vert. (illustration) (Pixabay / picaidol)

C'est une petite révolution dans le secteur de la mode. Prada devrait bien racheter Versace. La Commission européenne a approuvé ce mardi 1er octobre cette opération XXL, rapporte Reuters . Bruxelles a estimé que cette acquisition ne posait pas de problème de concurrence.

La maison de couture italienne, également propriétaire de la marque Miu Miu, a conclu un accord à environ 1,2 milliard d'euros avec sa rivale Versace. Elle l'a annoncé en avril dernier. A terme, l'alliance de ces deux géants du luxe devrait permettre de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et de peser davantage face aux deux mastodontes français du secteur, LVMH et Kering.