La maison de luxe Prada va racheter Versace pour 1,2 milliard d'euros, Bruxelles a donné son feu vert
information fournie par Boursorama avec Newsgene 02/10/2025 à 11:05
Temps de lecture: 1 min

Prada va bien racheter Versace. La Commission européenne a donné son feu vert. (illustration) (Pixabay / picaidol)

Bruxelles a donné son feu vert pour le rachat de Versace par la maison italienne Prada. Les deux entités ont trouvé un accord pour 1,2 milliard d'euros.

C'est une petite révolution dans le secteur de la mode. Prada devrait bien racheter Versace. La Commission européenne a approuvé ce mardi 1er octobre cette opération XXL, rapporte Reuters . Bruxelles a estimé que cette acquisition ne posait pas de problème de concurrence.

La maison de couture italienne, également propriétaire de la marque Miu Miu, a conclu un accord à environ 1,2 milliard d'euros avec sa rivale Versace. Elle l'a annoncé en avril dernier. A terme, l'alliance de ces deux géants du luxe devrait permettre de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros et de peser davantage face aux deux mastodontes français du secteur, LVMH et Kering.

© Boursorama avec Newsgene

