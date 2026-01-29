La Golden House est la mini-maison la plus chère du monde!

Cette maison en forme de lingot d’or est la création originale d’un cabinet d’architecture. ( crédit photo : Jaan Parmask - ÖÖD House )

Découvrez la Golden House, la mini-maison la plus chère du monde! Conçue avec des matériaux luxueux et une technologie de pointe, cette tiny house d'exception allie design haut de gamme et confort absolu. Son prix record va vous surprendre!

Quand un lingot d'or devient une maison d'exception

C'est un concept unique au monde. Une mini-maison de 26 m²… de luxe. Proposée à la vente par l'entreprise estonienne ÖÖD House , cette création hors du commun est vendue au prix de 250.000 dollars (environ 231.145 euros ). Un tel prix représente une fortune sur un marché où le prix moyen d'une tiny house (mini-maison) est compris entre 19.000 euros et 50.000 euros . Le prix de la ÖÖD Golden House, fabriquée en seulement 79 exemplaires, s'explique par la qualité des matériaux utilisés. Le revêtement en verre doré réfléchissant crée des jeux de lumière évolutifs toute la journée. Les finitions sont faites de touches d'or et les panneaux muraux sont en chêne patinés d'or. Rien n'est laissé au hasard. L'or est au centre du projet. Chaque exemplaire de cette série limitée mesure précisément 7,9 mètres de long, en référence au numéro atomique de l'or. Chaque Golden House est vendue symboliquement avec une pièce d'or de 14 carats pesant 42 grammes, numérotée de 1 à 79: celle-ci incarne l'exclusivité de cette création.

Ces matériaux nobles subliment cette mini-maison de luxe

Fondé en 2016, ÖÖD House se distingue des autres acteurs du marché grâce à son usage des miroirs sur ses tiny houses. Ils permettent de réfléchir la nature environnante où cette construction originale est installée. À l'intérieur, l'habitation est livrée avec quelques meubles (lit king size encastré avec un éclairage LED, tête de lit en cuir, tables de chevet suspendues…). La cuisine est entièrement équipée avec des armoires rouge foncé, des comptoirs en granit et quartz et un évier doré. Dans la salle de bains, on retrouve une douche murale couleur or et un lavabo en acier noir avec robinetterie dorée et toilettes suspendues.

Ce marché en pleine expansion transforme le secteur de l'immobilier de luxe

À travers cette création, ÖÖD House cherche à se distinguer dans un secteur de l'immobilier de luxe en forte croissance. Déjà présente dans 25 pays avec près de 600 tiny houses réfléchissantes, l'entreprise mise sur sa singularité. La concurrence est féroce, notamment aux États-Unis. La « Felicity 10' Wide » de chez Frontier Tiny Homes fait partie des modèles les plus chers du marché et les plus confortables. Vendue pour 139.900 dollars ( 127.000 euros ), cette mini-maison s'étend sur deux étages. Elle est dotée d'une baignoire et d'une cheminée. D'une superficie de 25,5 m², la maison se compose de cèdres à rainure pour les murs et de métal pour la toiture. Elle est donc très résistante aux intempéries. À l'opposé, certaines mini-maisons sont plus accessibles comme la Solo 40 de Tiny House France proposée dès 30.000 euros ou l' Eden Cube de Greenkub ( environ 35.000 euros ). Elles offrent des espaces optimisés et fonctionnels, parfaits pour un mode de vie minimaliste sans compromis sur le confort.

L'acteur Justin Baldoni possède sa propre tiny house de luxe Qui a dit qu'il était incompatible d‘être un acteur célèbre et fortuné et de vivre dans une mini-maison? L'acteur Justin Baldoni de la série Jane The Virgin fait partie de ceux-là. Ce dernier vient de s'offrir pour près de 100.000 dollars ( 91.900 euros ) une «OJAI» du constructeur Modern Tiny Living . Cette mini-maison de 24 m², customisée par Justin Baldoni, est une réinvention du modèle Kokosing du constructeur. L'acteur y réside avec sa famille et affirme avoir suffisamment d'espace. Aménagée dans des tons blancs et gris, cette tiny house tout en bois comprend un canapé convertible pour deux personnes, une cuisine, des rangements personnalisés, des appareils électroménagers et un escalier donnant sur une autre chambre. L'acteur a également souhaité le chauffage électrique et un chauffe-eau sans réservoir. Un lieu de vie à la fois sobre et grandiose!

