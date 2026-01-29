 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Golden House est la mini-maison la plus chère du monde!
information fournie par Le Particulier pour Conso 29/01/2026 à 12:00
Temps de lecture: 3 min

Cette maison en forme de lingot d’or est la création originale d’un cabinet d’architecture. ( crédit photo : Jaan Parmask - ÖÖD House )

Cette maison en forme de lingot d’or est la création originale d’un cabinet d’architecture. ( crédit photo : Jaan Parmask - ÖÖD House )

Découvrez la Golden House, la mini-maison la plus chère du monde! Conçue avec des matériaux luxueux et une technologie de pointe, cette tiny house d'exception allie design haut de gamme et confort absolu. Son prix record va vous surprendre!

Quand un lingot d'or devient une maison d'exception

C'est un concept unique au monde. Une mini-maison de 26 m²… de luxe. Proposée à la vente par l'entreprise estonienne ÖÖD House , cette création hors du commun est vendue au prix de 250.000 dollars (environ 231.145 euros ). Un tel prix représente une fortune sur un marché où le prix moyen d'une tiny house (mini-maison) est compris entre 19.000 euros et 50.000 euros . Le prix de la ÖÖD Golden House, fabriquée en seulement 79 exemplaires, s'explique par la qualité des matériaux utilisés. Le revêtement en verre doré réfléchissant crée des jeux de lumière évolutifs toute la journée. Les finitions sont faites de touches d'or et les panneaux muraux sont en chêne patinés d'or. Rien n'est laissé au hasard. L'or est au centre du projet. Chaque exemplaire de cette série limitée mesure précisément 7,9 mètres de long, en référence au numéro atomique de l'or. Chaque Golden House est vendue symboliquement avec une pièce d'or de 14 carats pesant 42 grammes, numérotée de 1 à 79: celle-ci incarne l'exclusivité de cette création.

Ces matériaux nobles subliment cette mini-maison de luxe

Fondé en 2016, ÖÖD House se distingue des autres acteurs du marché grâce à son usage des miroirs sur ses tiny houses. Ils permettent de réfléchir la nature environnante où cette construction originale est installée. À l'intérieur, l'habitation est livrée avec quelques meubles (lit king size encastré avec un éclairage LED, tête de lit en cuir, tables de chevet suspendues…). La cuisine est entièrement équipée avec des armoires rouge foncé, des comptoirs en granit et quartz et un évier doré. Dans la salle de bains, on retrouve une douche murale couleur or et un lavabo en acier noir avec robinetterie dorée et toilettes suspendues.

Ce marché en pleine expansion transforme le secteur de l'immobilier de luxe

À travers cette création, ÖÖD House cherche à se distinguer dans un secteur de l'immobilier de luxe en forte croissance. Déjà présente dans 25 pays avec près de 600 tiny houses réfléchissantes, l'entreprise mise sur sa singularité. La concurrence est féroce, notamment aux États-Unis. La « Felicity 10' Wide » de chez Frontier Tiny Homes fait partie des modèles les plus chers du marché et les plus confortables. Vendue pour 139.900 dollars ( 127.000 euros ), cette mini-maison s'étend sur deux étages. Elle est dotée d'une baignoire et d'une cheminée. D'une superficie de 25,5 m², la maison se compose de cèdres à rainure pour les murs et de métal pour la toiture. Elle est donc très résistante aux intempéries. À l'opposé, certaines mini-maisons sont plus accessibles comme la Solo 40 de Tiny House France proposée dès 30.000 euros ou l' Eden Cube de Greenkub ( environ 35.000 euros ). Elles offrent des espaces optimisés et fonctionnels, parfaits pour un mode de vie minimaliste sans compromis sur le confort.

L'acteur Justin Baldoni possède sa propre tiny house de luxe

Qui a dit qu'il était incompatible d‘être un acteur célèbre et fortuné et de vivre dans une mini-maison? L'acteur Justin Baldoni de la série Jane The Virgin fait partie de ceux-là. Ce dernier vient de s'offrir pour près de 100.000 dollars ( 91.900 euros ) une «OJAI» du constructeur Modern Tiny Living . Cette mini-maison de 24 m², customisée par Justin Baldoni, est une réinvention du modèle Kokosing du constructeur. L'acteur y réside avec sa famille et affirme avoir suffisamment d'espace. Aménagée dans des tons blancs et gris, cette tiny house tout en bois comprend un canapé convertible pour deux personnes, une cuisine, des rangements personnalisés, des appareils électroménagers et un escalier donnant sur une autre chambre. L'acteur a également souhaité le chauffage électrique et un chauffe-eau sans réservoir. Un lieu de vie à la fois sobre et grandiose!

À lire aussi:

5 plantes aromatiques et légumes à planter cet hiver

Peut-on laisser un chargeur branché en permanence?

Le guide shopping déco pour un intérieur tendance à budget maitrisé

A lire aussi

  • Environ 40 % des stations-service françaises vendent du superéthanol. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )
    Superéthanol : Leclerc lance une offre à 690 euros pour convertir votre voiture à ce carburant deux fois moins cher
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 29.01.2026 12:13 

    E. Leclerc a présenté ce lundi 26 janvier son offre de conversion des véhicules essence au superéthanol E85. Proposée à 690 euros, contre 800 à 900 euros sur le marché, cette installation concerne les voitures produites après 2000. L’enseigne E. Leclerc s'attaque ... Lire la suite

  • Le compost est-il l’avenir de l’homme ? (crédit: Adobe Stock)
    Mieux enterrer les défunts: le compostage, une nouvelle voie funéraire?
    information fournie par The Conversation 29.01.2026 08:30 

    C'est un nouveau type d'obsèques qui intéresse de plus en plus. En France, la «terramation» se heurte pour l'instant à des défis légaux et techniques qui ne semblent pas forcément insurmontables, mais auxquels il faudra répondre. Pourra-t-on bientôt choisir d'être ... Lire la suite

  • L'os est un organe complexe qui se présente sous une multitude de formes et de tailles. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Comment bien prendre soin de ses os
    information fournie par The Conversation 28.01.2026 16:30 

    Tout comme nos muscles, nos os perdent de leur force avec l'âge. Cela peut avoir de graves conséquences sur notre vie quotidienne et augmenter le risque de fractures, qui sont liées à un risque accru de décès. Heureusement, tout comme nous pouvons renforcer nos ... Lire la suite

  • Les textes produits par l'IA présentent une sorte de «neutralité» passe-partout qui, à la longue, finit par desservir les usagers. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Non, l’IA ne va pas faire disparaître l’écriture !
    information fournie par The Conversation 28.01.2026 12:00 

    Si les IA sont plus performantes que les humains pour brasser des informations et produire un texte dans un laps de temps très court, elles ne maîtrisent ni la véracité des contenus ni l'adaptation des discours aux contextes. Quelques observations pour apprendre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank