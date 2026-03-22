La danse permet d’améliorer l’équilibre et de réduire le risque de chutes chez les femmes âgées

La pratique de la danse inspirée du ballet et de la danse moderne peut améliorer l’aisance dans les activités quotidiennes. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'exercice physique permet de réduire le risque de chutes, qui constitue une cause importante de blessures chez les personnes âgées. Cependant, seules 4% des Canadiennes de plus de 65 ans font 30 minutes d'activité physique par jour.

Doctorante en sciences de la santé et de l'exercice à l'Université Concordia, je m'intéresse à l'élaboration de programmes d'entraînement à l'équilibre amusants et accessibles, sous forme de cours de danse offerts en ligne.

La danse peut être une façon de faire de l'exercice sans s'en rendre compte. Plusieurs études ont démontré que la danse favorise les relations sociales, a un effet positif sur l'humeur et les fonctions cognitives, tout en améliorant la mobilité, l'endurance et la marche.

C'est également un excellent moyen de travailler son équilibre, car l'apprentissage des pas de danse exige une grande précision dans les mouvements, ce qui permet de renforcer la proprioception (la perception des mouvements et de la position dans l'espace). Cela peut aider à améliorer ou à maintenir la stabilité posturale.

Âge et stabilité posturale

La stabilité posturale désigne la capacité à rester debout et à contrôler la position du corps dans l'espace. Elle repose sur les systèmes sensoriel et moteur. La vue permet de repérer les obstacles potentiels ou les risques de trébuchement, le système cochléo-vestibulaire de l'oreille interne contribue au sens de l'orientation et de l'ouïe, et enfin, le système somato-sensoriel, qui comprend le sens du toucher, de la douleur, de la température et de la position du corps, permet de percevoir les surfaces sous les pieds.

Une fois ces signaux sensoriels parvenus au cerveau, ils sont triés, puis la réponse motrice appropriée est sélectionnée pour être exécutée par notre système musculosquelettique.

Avec l'âge, la stabilité posturale diminue en raison des changements dans les systèmes sensoriels. Nous mesurons ce déclin chez quelqu'un en lui demandant de se tenir aussi immobile que possible, puis en observant ses mouvements et son balancement. Si une personne se balance beaucoup, on considère qu'elle a peu de stabilité et qu'elle est plus à risque de chute.

Les recherches menées sur différents cours de danse donnés en présence ont systématiquement démontré une amélioration de la stabilité posturale et une réduction du risque de chute. Toutefois, ces cours ne sont pas accessibles pour tout le monde. De nombreuses femmes âgées sont confrontées à des obstacles qui les empêchent de faire de l'exercice, comme le manque de moyen de transport, leur rôle d'aidante à domicile ou l'inaccessibilité des installations sportives. De plus, les professeurs de danse spécialisés se trouvent plutôt dans les grandes villes. Les cours de danse en virtuel peuvent réduire ces obstacles et être plus accessibles pour les personnes âgées.

Un studio de danse à la maison

Andreas Bergdahl, Mary Roberts et moi avons publié dans l'International Journal of Exercise Science les résultats de notre étude, qui démontre que les cours de danse virtuels améliorent la stabilité posturale, l'équilibre dynamique et la force des mollets chez les femmes âgées. Dans le cadre de ce projet, nous avons offert sur Zoom des cours de 75 minutes inspirés du ballet moderne, deux fois par semaine, pendant 12 semaines, à des Montréalaises de 65 ans et plus.

Chaque cours commençait par un échauffement de 15 minutes, suivi de:

pliés (on plie les genoux)

tendus (debout sur une jambe, on tend l'autre)

enchaînement de balancés (déplacements sur un rythme de valse)

enchaînement de Jose Limón/ Martha Graham (style de danse moderne qui met l'accent sur le redressement après une chute et les formes arrondies de la colonne vertébrale)

retour au calme avec des étirements assis

Ces exercices ont été choisis parce qu'ils mettent l'accent sur le transfert de poids, l'équilibre sur une jambe, le fait de décentrer le corps ainsi que la contraction des muscles des jambes et du tronc. Un assistant était présent sur Zoom afin d'apporter un soutien technique et de veiller à la sécurité des participantes.

Avant le premier cours, à mi-parcours et à la fin de l'étude, les participantes ont passé des évaluations en personne de la force musculaire des jambes, de l'équilibre dynamique et de la stabilité posturale.

En l'espace de six semaines, on a pu observer une réduction du balancement latéral debout (balancement médio-latéral) et une amélioration de l'équilibre dynamique. Les muscles de leurs mollets avaient également gagné en force, ce qu'on a évalué par le nombre de levers des talons effectués en 30 secondes.

Ces améliorations peuvent se traduire par une aisance accrue dans les activités quotidiennes qui nécessitent un transfert de poids, comme la marche, la descente d'un trottoir ou même des tâches ménagères, comme passer le balai.

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Bénéfices des cours en ligne

Les cours de danse en mode virtuel peuvent jouer un rôle important pour toucher les personnes qui pourraient être laissées pour compte, et ce, même après les confinements liés à la Covid-19.

Pour les personnes vivant dans des régions isolées, les aidants qui ne peuvent s'éloigner trop longtemps de leurs proches ou les personnes âgées qui ont peur de marcher dans les rues verglacées en hiver, les programmes en ligne sont accessibles et offrent de nouvelles possibilités de socialisation et d'activité physique. Ils constituent également une occasion d'exprimer sa créativité dans le confort de son foyer.

Notre recherche actuelle explore les bienfaits de différents programmes de danse offerts en ligne, associés à un entraînement avec restriction du flux sanguin, pour les personnes âgées. Cette approche offre davantage d'options adaptées aux intérêts et aux besoins des personnes en matière de mobilité. Nous nous efforçons de diffuser notre programme au sein de différentes collectivités. À ce jour, notre travail a touché des femmes âgées au Canada, au Mexique, en Colombie et en Espagne, et les a encouragées à demeurer actives et autonomes.

Même si beaucoup d'entre nous ont repris les cours en personne, n'oublions pas les avantages de l'offre en ligne. Inviter le studio de danse à la maison permet de créer des liens, de socialiser et d'améliorer son équilibre.

Par Emma Hsiaowen Chen (PhD Candidate in Health & Exercise Science, Concordia University)

Cet article est issu du site The Conversation