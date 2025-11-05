La Chronique des Bridgerton: direction Bath pour un délicieux week-end à l’anglaise

Faites une escapade à Bath pour partir sur les traces de la série ( crédit photo : Shutterstock )

La ville de Bath, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, est célèbre pour ses sources d'eau chaude. Elle compte également parmi les principaux lieux de tournage de La Chronique des Bridgerton. Découvrez nos adresses pour une escapade «so British» sur les traces de la série.

Comment se rendre à Bath, sur les pas des Bridgerton?

Bath se situe à 155 kilomètres à l'ouest de Londres. Depuis Paris, prenez l'Eurostar pour rallier la capitale anglaise (dès 44 euros l'aller). Une fois arrivé à la gare de Saint-Pancras, vous devez rejoindre la gare de Paddington pour monter à bord d'un second train, direction Bath. Le réseau Great Western Railway propose plusieurs liaisons par jour, avec des billets à partir de 24 livres , soit 28 euros . Le trajet dure environ 1h20.

À la découverte des lieux de tournage de la série

Dès la descente du train, vous serez plongé dans l'atmosphère de la série grâce à l'architecture géorgienne. Impossible de manquer le Royal Crescent, l'un des édifices les plus emblématiques de Bath. Édifié entre 1767 et 1775, il forme un arc de cercle de trente maisons mitoyennes entourant une immense pelouse. À l'origine, ces bâtiments hébergeaient les riches aristocrates venus se ressourcer aux thermes. Rendez-vous au numéro 1, correspondant à la demeure de la famille Featherington.

Empruntez ensuite la pittoresque Bath Street, avec ses pavés et ses colonnades. Celle-ci abrite les thermes romains à l'origine de la renommée de Bath. Non loin de là, explorez le quartier d'Abbey Green, à deux pas de la majestueuse abbaye. La place pavée avec un grand arbre en son centre apparaît à de nombreuses reprises dans la série. Ici se trouve le salon de thé Abbey Deli, reconnaissable à sa jolie façade blanche. Le lieu accueille la boutique de Madame Delacroix. Poussez la porte pour un Afternoon Tea at Modiste (deux formules à 27 euros et 35 euros par personne).

Faites un détour par Beauford Square, Trim Street, et admirez la façade du musée Holburne, propriété de lady Danbury. Terminez votre promenade par les Assembly Rooms. Ces salles étaient autrefois l'épicentre de la vie sociale de Bath. Elles continuent d'accueillir de nombreux événements, mais il est possible de les visiter gratuitement. Ce cadre élégant a servi de décor pour le tournage de plusieurs scènes de bal de La Chronique des Bridgerton . De nombreuses visites guidées permettent de découvrir les lieux de tournage emblématiques de la série , y compris en musique (à partir de 20 euros ).

Dans quel hôtel séjourner à Bath?

The Bird

Cet hôtel champêtre se situe dans une élégante maison de ville. Vous serez séduit par sa décoration originale. Il dispose d'un restaurant proposant des mets traditionnels anglais. À partir de 149 euros la nuit. Plus d'informations sur www.booking.com (partenaire The Corner *).

Royal Crescent Hotel & Spa

Les fans reconnaîtront immédiatement la façade de ce prestigieux hôtel, installé dans l'ensemble architectural le plus emblématique de la ville. Les chambres sont décorées dans le pur style XVIIIe. L'établissement dispose d'un spa donnant sur un jardin paysager, une piscine, un restaurant primé et un bar à cocktails. À partir de 490 euros la nuit.

The Queensberry Hotel

Cet hôtel de charme installé dans une demeure historique bâtie en 1771 jouit d'un emplacement idyllique dans le centre-ville géorgien. Les 29 chambres sont à la fois chaleureuses, modernes et élégantes. Les gourmets peuvent se régaler dans le restaurant gastronomique récompensé par une étoile au guide Michelin. À partir de 140 euros la nuit.

3 autres lieux phares de la saison 3 La série adaptée des romans de Julia Quinn séduit tout autant par ses intrigues romanesques que par ses somptueux décors. Claydon House , dans le comté de Buckinghamshire, a accueilli le tournage de la scène du petit-déjeuner de mariage. La séquence du bal de la pleine lune a été filmée dans une demeure géorgienne située à l'ouest de Londres, Osterley Park and House . Basildon Park , dans le Berkshire, représente la demeure de lady Tilley Arnold.

