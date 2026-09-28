La bière sans alcool cartonne en France et l'été caniculaire n'a fait que renforcer cette tendance

La bière sans alcool séduit de nombreux Français. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

La bière sans alcool gagne du terrain en France. La progression des ventes a été constante depuis le début de l'année avec un pic durant l'été caniculaire, selon une étude du panéliste Circana réalisée pour BFM Business . L'ensemble des boissons désalcoolisées a connu une progression de 11,6 % de janvier à août 2026, par rapport à la même période en 2025. Mais sur les seuls épisodes caniculaires, les ventes ont augmenté de 17,8 %, soit 6,2 points supplémentaires qui seraient dus uniquement à la météo.

Ce sont essentiellement les bières et panachés (moins de 1,2 % d'alcool selon la réglementation) qui ont bénéficié des fortes chaleurs, avec un bond de 6,6 points (+11,9 % contre +18,5 % lors des semaines caniculaires), pointe Circana. L'écart n'est que de 0,4 point pour les ventes de vin tranquille sans alcool, 0,5 point pour les vins effervescents sans alcool, et 1,4 point pour les spiritueux sans alcool.

Les brasseries confirment la bonne forme du secteur

Les brasseries Goudale et Saint-Omer confirment cette tendance en enregistrant une hausse de 35 % en volume à fin août 2026 par rapport à l'année précédente. Le taux de pénétration en 2025 était de 32 % pour la bière sans alcool, contre 5 % pour le vin tranquille sans alcool, 3 % pour le vin effervescent sans alcool et 5 % pour les spiritueux sans alcool, selon FranceAgriMer.

La domination de la bière se confirme aussi dans les boissons alcoolisées. Selon FranceAgriMer, entre 2007 et 2023, les achats annuels par ménage ont chuté de 45 % pour le vin tranquille, 31 % pour l'effervescent et 13 % pour les spiritueux, alors que ceux de la bière ont augmenté de 26 %. La bière bénéficie d'une teneur en alcool plus faible et d'une image plus décontractée, et également d'un prix plus abordable.