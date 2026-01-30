L'Opel Corsa à 15 900 euros après une remise de 5 000 euros : Stellantis casse ses prix pour augmenter ses ventes

L’Opel Corsa essence est proposée à partir de 15 900 euros, soit une remise de 5 000 euros. (illustration) (NG)

Confronté à la baisse des ventes, le groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroën, Opel…) met en place une nouvelle politique commerciale pour 2026. Au cours d’un point presse, le directeur France, Xavier Duchemin, a annoncé ce mercredi 28 janvier une baisse de prix massives pour reconquérir des clients, rapporte BFM Business .

Cette stratégie amorcée fin 2025 va s’accélérer en ce début d’année. L’Opel Corsa essence est proposée à partir de 15 900 euros, soit une remise de 5 000 euros (-24 %). La Fiat Pandina hybride s’affiche au catalogue à 9 990 euros jusqu’au 31 janvier seulement, grâce à une remise de 5 510 euros, conditionnée à la reprise d’un véhicule de plus de sept ans destiné à la casse.

Privilégier les volumes à la rentabilité

« Cette année, chez Stellantis, nous avons décidé d'adopter une stratégie commerciale plus offensive, a insisté le patron français selon des propos rapportés par Reuters . Nous baissons les prix et repositionnons certaines marques. Nous prenons un risque, car nous devons retrouver nos volumes de vente. »

Selon des sources interrogées par l'agence de presse, Antonio Filosa a choisi de privilégier la croissance des volumes à la rentabilité afin de reconquérir des parts de marché perdues en Europe et en Amérique du Nord. En 2025, les ventes du groupe en France ont chuté de 6,8 %, contre 5,1 % toutes marques confondues. En Europe, la part de marché de Stellantis est tombée à 15,3 %.