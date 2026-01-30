 Aller au contenu principal
L'Opel Corsa à 15 900 euros après une remise de 5 000 euros : Stellantis casse ses prix pour augmenter ses ventes
information fournie par Boursorama avec Newsgene 30/01/2026 à 13:10
Temps de lecture: 1 min

L’Opel Corsa essence est proposée à partir de 15 900 euros, soit une remise de 5 000 euros. (illustration) (NG)

Le groupe Stellantis veut reconquérir ses parts de marché perdues en 2025 en baissant ses prix. L'Opel Corsa voit par exemple son prix baisser de quasi 25 %.

Confronté à la baisse des ventes, le groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroën, Opel…) met en place une nouvelle politique commerciale pour 2026. Au cours d’un point presse, le directeur France, Xavier Duchemin, a annoncé ce mercredi 28 janvier une baisse de prix massives pour reconquérir des clients, rapporte BFM Business .

Cette stratégie amorcée fin 2025 va s’accélérer en ce début d’année. L’Opel Corsa essence est proposée à partir de 15 900 euros, soit une remise de 5 000 euros (-24 %). La Fiat Pandina hybride s’affiche au catalogue à 9 990 euros jusqu’au 31 janvier seulement, grâce à une remise de 5 510 euros, conditionnée à la reprise d’un véhicule de plus de sept ans destiné à la casse.

Privilégier les volumes à la rentabilité

« Cette année, chez Stellantis, nous avons décidé d'adopter une stratégie commerciale plus offensive, a insisté le patron français selon des propos rapportés par Reuters . Nous baissons les prix et repositionnons certaines marques. Nous prenons un risque, car nous devons retrouver nos volumes de vente. »

Selon des sources interrogées par l'agence de presse, Antonio Filosa a choisi de privilégier la croissance des volumes à la rentabilité afin de reconquérir des parts de marché perdues en Europe et en Amérique du Nord. En 2025, les ventes du groupe en France ont chuté de 6,8 %, contre 5,1 % toutes marques confondues. En Europe, la part de marché de Stellantis est tombée à 15,3 %.

