L’avion électrique sera-t-il un jour accessible au grand public?

L’avion électrique offrira des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des avions thermiques, mais son développement est complexe.

Responsable d'environ 3% des émissions mondiales de CO₂, le transport aérien fait face à un défi majeur de décarbonation. Pour y répondre, les constructeurs aéronautiques misent notamment sur l'avion électrique, une technologie encore en développement mais porteuse de fortes promesses. Moins polluant et potentiellement moins coûteux à exploiter, ce nouveau modèle pourrait aussi rebattre les cartes du prix des billets Une bonne nouvelle pour le portefeuille des voyageurs?

La compagnie scandinave SAS prévoit le premier vol en avion électrique pour 2028

En juin 2023, la compagnie aérienne SAS a ouvert les réservations pour ses trois premiers vols commerciaux en avion électrique à destination de la Suède, la Norvège et le Danemark. 90 billets (30 par vol) ont été mis en vente. Ils ont rapidement trouvé preneur. Les heureux élus devront prendre leur mal en patience, ces vols inauguraux n'étant pas prévus avant 2028! Le prix du billet était fixé à 1.946 couronnes suédoises, danoises ou norvégiennes, frais et taxes inclus. Cela correspondait, à cette période, à un tarif de 165 euros pour les passagers suédois, 171 euros pour les Norvégiens, et 261 euros pour les voyageurs danois. Le montant de 1.946 couronnes est un clin d'œil à l'année de création de la compagnie aérienne. Celle-ci espère écrire «un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation».

La Suède développe le plus grand avion électrique au monde

L'annonce de SAS peut paraître prématurée. En 2019, la compagnie a conclu un accord avec Heart Aerospace pour développer des avions électriques. L'entreprise basée près de Göteborg, en Suède, travaille actuellement sur le futur ES-30. Cet appareil d'une envergure de 32 mètres, pouvant embarquer jusqu'à 30 passagers, sera propulsé par quatre moteurs électriques alimentés par des batteries rechargeables en 30 minutes. Il disposera d'une autonomie de 200km, et pourra effectuer un trajet total de 400km grâce à un moteur hybride alimenté en carburant d'aviation durable (CAD, en anglais SAF pour sustainable aviation fuel). En réduisant la capacité à 25 passagers, l'avion peut atteindre 800km d'autonomie.

Le prototype Heart Experimental 1 (Heart X1) devait effectuer son vol-test inaugural au départ de l'aéroport de Plattsburgh, dans l'État de New York, en 2025, mais il a été reporté à deux reprises. Il est désormais prévu pour 2026. Heart Aerospace présentera ensuite un prototype de préproduction, le Heart X2, capable d'effectuer un vol hybride-électrique. L'entreprise vise une certification de l'ES-30 et son exploitation commerciale dès 2028, mais cette date pourrait être décalée.

Plusieurs prototypes pourraient voler d'ici 2030

La start-up américaine BETA Technologies a conçu le Alia CTOL CX300. En septembre 2025, l'avion a effectué un premier vol-test de fret en conditions réelles entre les aéroports de Stavanger et de Bergen, dans le sud-ouest de la Norvège. L'appareil a parcouru les 160km en 55 minutes. Il peut transporter jusqu'à 5 passagers, et dispose d'une autonomie de 400km. L'entreprise vise une certification à l'horizon 2028-2030

La start-up allemande Vaeridion développe un avion électrique d'une autonomie de 500km. Selon Eurocontrol, près d'un tiers des vols au sein de l'Union européenne en 2022 concernaient des distances inférieures ou égales à ce rayon d'action. Cela permet par exemple de couvrir des liaisons comme Londres-Amsterdam, Berlin-Munich ou Madrid-Lisbonne. Vaeridion prévoit le premier vol d'un prototype en 2027, avec une exploitation commerciale dès 2030. L'entreprise vise une clientèle d'affaires aisée, avec des prix de sièges entre 150 et 300 euros

Le concept E9X, créé par la start-up néerlandaise Elysian en collaboration avec l'Université de technologie de Delft, est un avion à réaction entièrement électrique pouvant accueillir jusqu'à 90 passagers, et voler sur 800km. Dans sa version finale, il pourrait parcourir jusqu'à 1.000 kilomètres. Selon l'entreprise, l'appareil serait adapté pour couvrir environ la moitié des vols commerciaux réguliers. Un prototype pourrait voler en 2033. Il reste à savoir si un tel projet est viable sur le plan économique.

L'avion est jusqu'à 26 fois moins cher que le train en Europe

L'ONG Greenpeace a analysé 142 trajets de moins de 1.500 km en Europe, dont 109 transfrontaliers. En pondérant par le nombre de passagers aériens, le train coûte en moyenne 2,5 fois plus cher que l'avion pour voyager en Europe. Certains vols low cost sont jusqu'à 26 fois moins chers que le même trajet en train. L'étude prend l'exemple d'un voyage Barcelone-Londres à 14,99 euros en avion contre 389 euros en train pour une réservation anticipée à moyen terme. Un vol Marseille-Londres est affiché à 15 euros , contre 188 euros pour le rail. En France, 95% des voyages transfrontaliers sont moins chers en avion.

