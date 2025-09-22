 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'astrologie, ce nouvel outil marketing dont les marques raffolent
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/09/2025 à 14:49
Temps de lecture: 1 min

De plus en plus de marques utilisent les signes astrologiques pour leurs campagnes de communication. (illustration) (Pixabay / Alexas_Fotos)

De plus en plus de marques utilisent les signes astrologiques pour leurs campagnes de communication. (illustration) (Pixabay / Alexas_Fotos)

Les marques tiennent de plus en plus compte du signe zodiacal des consommateurs pour adapter certaines de leur campagne marketing. C'est surtout vrai pour les jeunes qui sont très sensibles à l'astrologie.

Les marques tiennent parfois compte du signe zodiacal des consommateurs pour adapter leur communication. On appelle cela de l’astro-marketing ou « branding astral », rapporte Ouest France . Les principes de l’astrologie permettent de concevoir des campagnes marketing ciblées.

Amazon est ainsi arrivé à recommander des listes d’achats selon les signes de chacun. Au Canada, McDonald’s a indiqué quels menus commander selon qu’on soit Scorpion, Vierge ou Balance. Netflix a fait de même pour proposer une sélection de films ou séries à ses abonnés. Pour Tinder, le profil zodiacal est important : l’application a constaté que les 18-25 ans consultent avant tout le signe astrologique d’un membre avant d’accepter un rendez-vous. Il est donc proposé de « matcher » les profils selon leurs signes astrologiques.

Pourquoi les marques misent-elles sur les signes astrologiques ?

Les jeunes sont ici une cible privilégiée. En France, d’après un sondage Ifop de 2020, 73 % des 18-24 ans croient à au moins une forme d’art divinatoire. Sur Internet, en 2024, le hashtag #astrology comptait plus de 15 millions d’occurrences.

Comment expliquer cette présence de l’astrologie ? « Le contexte actuel mêlant incertitude, crise économique et politique crée un climat anxiogène, précise Elsa Ibos, consultante en stratégie pour Peclers Paris. C’est aussi une manière de donner du sens à ce qui peut nous arriver, un outil de réflexion sur soi » .

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank