L'astrologie, ce nouvel outil marketing dont les marques raffolent

De plus en plus de marques utilisent les signes astrologiques pour leurs campagnes de communication. (illustration) (Pixabay / Alexas_Fotos)

Les marques tiennent parfois compte du signe zodiacal des consommateurs pour adapter leur communication. On appelle cela de l’astro-marketing ou « branding astral », rapporte Ouest France . Les principes de l’astrologie permettent de concevoir des campagnes marketing ciblées.

Amazon est ainsi arrivé à recommander des listes d’achats selon les signes de chacun. Au Canada, McDonald’s a indiqué quels menus commander selon qu’on soit Scorpion, Vierge ou Balance. Netflix a fait de même pour proposer une sélection de films ou séries à ses abonnés. Pour Tinder, le profil zodiacal est important : l’application a constaté que les 18-25 ans consultent avant tout le signe astrologique d’un membre avant d’accepter un rendez-vous. Il est donc proposé de « matcher » les profils selon leurs signes astrologiques.

Pourquoi les marques misent-elles sur les signes astrologiques ?

Les jeunes sont ici une cible privilégiée. En France, d’après un sondage Ifop de 2020, 73 % des 18-24 ans croient à au moins une forme d’art divinatoire. Sur Internet, en 2024, le hashtag #astrology comptait plus de 15 millions d’occurrences.

Comment expliquer cette présence de l’astrologie ? « Le contexte actuel mêlant incertitude, crise économique et politique crée un climat anxiogène, précise Elsa Ibos, consultante en stratégie pour Peclers Paris. C’est aussi une manière de donner du sens à ce qui peut nous arriver, un outil de réflexion sur soi » .