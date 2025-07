Jeux, quiz, culture… Les cahiers de vacances pour adultes cartonnent

Chez des éditeurs comme Nathan et Gallimard, les ventes de cahiers de vacances pour adultes ont doublé en l’espace de cinq ans. Illustration. (Kconcha / Pixabay)

Ils s’imposent de plus en plus dans les sacs de voyage. Longtemps réservés aux enfants, les cahiers de vacances rencontrent désormais un grand succès auprès d’un public plus âgé. Comme le rapporte France Info ce samedi 26 juillet 2025, ces carnets ludiques pour adultes sont devenus prisés par les voyageurs en quête de déconnexion.

Un marché en plein essor

Divers et variés, ces cahiers mêlent détente et stimulation intellectuelle à travers des jeux de logique, des quiz, des énigmes ou encore des récits historiques ou de voyage. Certaines enseignes et librairies y consacrent désormais tout un rayon.

Dans un magasin culturel parisien, les ventes de ces cahiers de vacances pour adultes ont grimpé de 6 à 10 % en un an, selon un employé interrogé par France Info . Chez Nathan et Gallimard, elles ont même doublé en l’espace de cinq ans, comme le relève La Nouvelle République . « Ces cahiers sont vraiment conçus pour la période estivale, sous un format qui se veut aussi très nomade, à glisser facilement dans la valise ou le sac de plage » , indique Carola Strang, directrice du parascolaire aux éditions Nathan.

Un concept élargi à d’autres domaines

Face à cet engouement, la plupart des éditeurs ont décidé de créer le leur. En 2025, les éditions Larousse ont par exemple lancé un cahier de vacances consacré aux jeux de chiffres après une première édition dédiée aux jeux de lettres. « Nous avons plusieurs cibles : les seniors qui souhaitent exercer leurs neurones ou ceux qui achètent un cahier pour leurs parents âgés, afin d’entraîner leur mémoire » , détaille Carine Girac-Marinier, directrice du département Langue française et Beaux livres.

Le succès est tel qu’il attire désormais des acteurs parfois inattendus. La fintech « Mon Petit Placement » a lancé son propre cahier de vacances, version finances personnelles. Objectif : apprendre à gérer son budget sous le parasol. Plusieurs centaines d’exemplaires se seraient déjà écoulées en quelques jours.