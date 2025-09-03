Internet : quel est ce coup de pouce attendu par les candidats à la fibre optique ?

(En septembre, un coup de pouce financier va être accordé pour alléger le coût d'accès à la fibre optique dans certains cas - Visuel Adobe Stock)

Face à la disparition progressive du réseau cuivre prévue d'ici 2030, l'accès à la fibre optique devient une priorité pour de nombreux foyers et TPE. Afin de faciliter cette transition, une nouvelle mesure financière sera introduite dès septembre 2025 pour soutenir ceux rencontrant des soucis techniques de raccordement.

Pourquoi existe-t-il une aide spéciale en faveur de l'accès à la fibre optique ?

Avec 77% des abonnements internet recensés à fin mars-25 (1), la fibre optique n'en finit pas de gagner du terrain dans l'Hexagone. Pourtant, certaines zones en sont encore privées.

C'est pourquoi une aide dédiée s'adresse principalement aux particuliers pour leur résidence principale, ainsi qu'aux petites structures de moins de 10 salariés générant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Elle vise les situations où le raccordement à la fibre optique s'avère complexe (donc coûteux), notamment lorsque des interventions doivent être réalisées sur la partie privative du logement ou du local professionnel.

Pour savoir quand interviendra la fin de l'ADSL dans votre commune, cliquez ici.

À noter : en raison de l'arrêt progressif du service ADSL et en attendant l'arrivée de la fibre optique, il est aussi possible de s'équiper d'une box 4G ou 5G, si la connexion au réseau mobile est satisfaisante.

Quelles sont les conditions d'éligibilité et de prise en charge ?

Pour accéder à ce dispositif, il est nécessaire qu'un raccordement à la fibre ait échoué en raison de la nécessité de travaux privatifs. Le montant de l'aide varie selon l'ampleur des travaux requis, classés en trois catégories : légère, moyenne ou lourde. Une fois la nature des travaux déterminée, le montant correspondant est communiqué au bénéficiaire et avancé par le professionnel chargé du raccordement (2). Le particulier devra donc s'acquitter du montant de la différence.

À titre d'information, pour les communes bénéficiant de la fibre depuis longtemps, les coûts d'installation étaient compris entre 0 et 149 euros, selon la localisation (fourchette haute en périphérie ou zone rurale) et l'opérateur sollicité (3).

Raccordement complexe à la fibre optique : qu'est-il prévu sur le territoire ?

Les communes des lots 1 à 3 sont prioritaires. Le lot 1 a vu son réseau cuivre s'arrêter au 31 janvier dernier, le lot 2 sera débranché dès le 27 janvier 2026 (829 communes) et le réseau cuivre du lot 3 sera, lui, fermé le 31 janvier 2027 (2.145 communes). Les dernières communes basculeront à leur tour d'ici novembre 2030 (4). De plus, le montant du versement alloué dépendra du niveau de ressources : il sera communiqué par arrêté du ministre en charge des Communications électroniques.

A retenir Quelles sont les étapes pour un accès réussi et moins cher à la fibre optique ? À la suite de difficultés reconnues de raccordement à la fibre optique, les foyers ou TPE concernés peuvent réclamer un «certificat de raccordement complexe» à leur opérateur, afin de mandater une société habilitée à mener les travaux. En parallèle, l'usager devra faire une démarche en ligne pour obtenir une contre-marque qui lui précisera la subvention à laquelle il a droit et qu'il devra transmettre à son artisan, en vue d'une facturation minorée. Dès l'opérationnalité de la fibre à domicile, il sera ensuite possible de souscrire une box internet dès 22,99 euros par mois (3).

La mise en place de cette aide vise à garantir un accès équitable à la fibre optique, en levant les obstacles techniques et financiers pour les personnes concernées. Elle s'inscrit dans la volonté de préparer la fin du réseau cuivre dans les meilleures conditions possibles.

(1) https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/marche-du-haut-et-du-tres-haut-debit-fixe-120625.html

(2) https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A18394

(3) https://www.lepoint.fr/services/box-internet-les-5-meilleures-offres-internet-en-2025--08-05-2025-2589134_4345.php#11

(4) https://www.bfmtv.com/tech/actualites/telecoms/fin-de-l-adsl-voici-la-liste-des-162-communes-debranchees-des-le-31-janvier-2025_AV-202501270673.html