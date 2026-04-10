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Guerre au Proche-Orient : vers une flambée des prix des billets d’avion ?
information fournie par BoursoBank Clients 10/04/2026 à 08:30

La hausse rapide du prix du kérosène, alimentée par le conflit au Proche-Orient, met sous pression les compagnies aériennes. L'Iata estime qu'une augmentation des tarifs est désormais inévitable, une tendance déjà visible sur plusieurs lignes européennes et long-courriers.

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