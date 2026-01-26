Et si votre montre se rechargeait à la lumière ? / iStock.com - monkeybusinessimages

Au début des années 1950, l'entreprise Patek Philippe, qui doit son nom à ses fondateurs Antoine Norbert de Patek et Jean-Adrien Philippe, crée la première horloge de bureau à cellules photoélectriques. Aujourd'hui, de plus en plus de montres fonctionnent grâce à la lumière.

Citizen, précurseur de l'horlogerie solaire

En 1976, Citizen lance la Cryston Solar Cell. Un an plus tard, Seiko propose son propre modèle. Dans les années 1980, l'énergie solaire est toutefois mise de côté mais elle fait son retour dans les années 1990 grâce à Citizen et au mouvement Eco-Drive. De nos jours, l'adoption de l'énergie solaire dans l'industrie horlogère reste encore un peu timide même si un nombre croissant de marques s'y intéresse. En 2021, Cartier a ainsi dévoilé son modèle Tank Must SolarBeat doté de capteurs de lumière. Son prix? Plus de 3.500€ . Depuis, plusieurs marques ont lancé des modèles à des prix moins élevés. Avec Pierre Lannier, par exemple, il est possible de s'offrir une montre solaire pour moins de 200€ . Dans le catalogue de Festina, on trouve également des modèles à moins de 200€ . Récemment, Tissot, qui emploie déjà l'énergie solaire pour ses montres connectées, a sorti la collection PRC 100 Solar. Cette dernière utilise la technologie Lightmaster Solar qui permet d'exploiter la lumière naturelle et la lumière artificielle. «Le choix de la PRC 100, une référence des années 2000 à la lunette dodécagonale emblématique, a été un coup de cœur pour démarrer l'aventure avec nos modèles plus traditionnels» a indiqué Sylvain Dolla, CEO de Tissot. La marque Seiko voit l'emploi de la lumière comme «un véritable levier de différenciation» (Charles Blétry, responsable des ventes et du marketing en France et en Italie). Elle propose plusieurs modèles dont, depuis 2012, l'Astron, première montre GPS solaire au monde. L'édition limitée Médecins sans frontières, par exemple, coûte 3.000€ . Elle fonctionne six mois en pleine charge et environ deux ans en économie d'énergie. Ses cellules photovoltaïques intégrées lui permettent de se recharger à la lumière naturelle ou artificielle.

Une conception pas si facile

Transformer une montre traditionnelle en modèle fonctionnant grâce à la lumière n'est pas chose aisée car il faut parvenir à insérer des capteurs sans modifier l'esthétique de l'objet ou encore sa taille. Chez Tissot, une équipe de recherche dédiée à la collection PCR 100 Solar a imaginé un maillage de cellules photovoltaïques transparentes mises en place sous la glace saphir de la montre. Elles captent la lumière et la transforment en énergie électrique stockée dans un accumulateur.

Un marché prometteur

Les montres solaires semblent promises à un bel avenir à l'heure où les consommateurs se tournent davantage vers des produits plus éco-responsables: réduction des déchets car il n'y a plus de piles, durabilité accrue, conception plus écologique… De plus, il existe des modèles adaptés à différents budgets ( de moins de 200€ à plus de 3.000€ ). Enfin, à une époque où les activités en plein air sont de plus en plus prisées (sport et autres), les montres solaires sont une solution aussi utile que pratique.

