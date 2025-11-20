Énergie : cette application vous aide à réduire la facture et vous permet même de gagner de l’argent

Les utilisateurs pourraient bénéficier d’une somme allant jusqu’à 100 euros par an, selon l’application. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Les factures de gaz ou d’électricité représentent une dépense non négligeable pour les Français, dont certains rencontrent des difficultés pour régler leurs factures. Face à ce constat, une application repérée par TF1 Info mardi 18 novembre 2025, propose de l’aide pour faire des économies.

Gagner jusqu’à 100 euros par an

Nommée « Libertéwatts » et créée par des étudiants bretons, elle délivre, entre autres, des conseils à ses utilisateurs. « Là, par exemple, les écogestes, je baisse mon chauffage si possible à 19 degrés dans les pièces à vivre et 17 dans les chambres, donc ils disent que c’est 7 % d’économisé sur la facture » , a témoigné l’une d’entre eux.

Certains défis permettent également d’accumuler des points, qui peuvent ensuite être transformés en argent. « Je dois être sur l’application depuis le mois de février et je dois être à peu près à 17 000 points, donc bientôt 20 euros de virement sur mon compte » , a expliqué l’utilisatrice. L’un de ces défis consiste notamment à « consommer moins que pendant les 30 minutes qui ont précédé », dans un délai d’une heure. Grâce à ce système, les utilisateurs pourraient bénéficier d’une somme allant jusqu’à 100 euros par an, selon l’application.

Un échange de bons procédés

« Quand tous les Français plus les entreprises consomment au même moment, ça bouchonne. Depuis 30 ans, le responsable du réseau rémunère des gros industriels pour qu’ils évitent de consommer justement quand le réseau est bouché. Et j’ai eu envie de le rendre accessible à tous les Français » , a déclaré le fondateur de l’application, Guillaume Faure. « Libertéwatts » perçoit ainsi de l’argent du responsable du réseau électrique en demandant à ses utilisateurs de réduire leur consommation à certaines heures. En échange, l’application les fait profiter de ses bons plans.

D’autres solutions destinées à aider les Français qui n’arrivent pas à régler leurs frais d’électricité existent, comme faire appel à un médiateur social. Ce dernier sera en charge, si possible, de trouver des solutions adaptées.