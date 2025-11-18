Électricité, gaz, poêle à bois… Quelle méthode de chauffage est la plus économique en 2025 ?

Chauffer une maison de 100 m2 d’octobre à mars revient à 1.058 euros avec un poêle à bûches, soit la méthode la plus économique. Illustration. (Webandi / Pixabay)

La vague de froid qui a débuté lundi 17 novembre 2025 a contraint de nombreux Français à rallumer le chauffage. Alors que l’hiver se profile, beaucoup de ménages s’interrogent sur le système le plus économique pour se chauffer. À ce sujet, le comparateur d’offres de fournisseurs d’énergie Selectra a mesuré le coût total du chauffage pour une maison de 100 m2 pour la période allant d’octobre à mars, en utilisant différentes méthodes, rapporte RMC Conso .

Des investissements rentables

Parmi toutes les options, celle qui présente le plus d’avantages est la pompe à chaleur. Ces systèmes fonctionnant à l’électricité offrent un bien meilleur rendement que les chaudières traditionnelles. Le coût total pour chauffer une maison de 100 m2 sur ces six mois avec cet équipement est ainsi de 1.122 euros pour une pompe air/eau et de 1.378 euros pour une pompe air/air. Elles nécessitent également des travaux d’installation moins conséquents que pour un poêle à bois. Le coût d’installation, estimé de 10.000 à 15.000 euros, est toutefois élevé, mais peut être réduit grâce à diverses aides.

Le chauffage au bois, lui, est encore plus économique. Le coût total de chauffage évalué avec un poêle à bûches est de 1.058 euros pour ces six mois, approvisionnement et entretien inclus. Pour l’achat et l’installation du poêle, il faut par ailleurs compter au minimum 3.500 euros et parfois beaucoup plus en fonction du modèle choisi. Les bûches doivent d’ailleurs être acheminées et stockées. Il y a aussi l’option poêle à pellets. Celle-ci coûte cependant plus cher (1.299 euros pour les six mois) et passe par une installation de plus de 20.000 euros. À noter toutefois il n’est pas toujours possible d’installer un poêle à bois chez soi, en particulier si l’on est en copropriété.

L’électricité et le gaz au plus haut

Ces deux modes de chauffage correspondent toutefois à une minorité de logement. Beaucoup d’habitations fonctionnent aujourd’hui avec un système de chauffage électrique, au moyen de radiateurs convecteurs. Cette solution équipe 32,1 % des logements, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Cette méthode est néanmoins la plus chère. Selectra a évalué son coût total sur six mois à 2.453 euros. Son installation a au moins le mérite d’être facile et de ne pas coûter cher. Ce mode de chauffage est aussi le plus simple à utiliser.

Enfin, d’après les chiffres du ministère de la Transition écologique, une majorité de logements (35,8 %) est toujours chauffée au gaz. Si cette méthode repose sur une énergie fossile et non renouvelable, elle est toutefois moins chère que l’électricité, avec un coût total évalué à 1.825 euros, en incluant la consommation, l’abonnement et l’entretien. Reste que son coût ne cesse d’augmenter ces dernières années, ce qui pourrait rendre le chauffage au gaz moins avantageux.