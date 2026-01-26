Du spa nordique à la retraite en pleine nature: le Québec au cœur de la révolution du tourisme de bien-être

Le tourisme de bien-être permet aux individus de se recentrer dans un monde en accélération constante. (crédit: Adobe Stock)

Dans nos sociétés contemporaines, marquées par une accélération constante du rythme de vie et une hyperconnectivité omniprésente, nombreux sont ceux qui ressentent une perte de lien avec eux-mêmes et leur environnement. Le tourisme de bien-être peut, dans ces conditions, apporter une aide précieuse. Bonne nouvelle: le Québec est un terreau idéal pour ce type de tourisme!

Contrairement au tourisme médical, axé sur des soins curatifs, le tourisme de bien-être met de l'avant une approche préventive et holistique du bien-être. Ce type de tourisme propose une immersion dans un cadre propice au recentrage: bains nordiques, retraites de yoga, cures thermales, expériences de pleine nature. Il ne s'agit pas seulement de détente, mais d'une redéfinition du rapport au corps et au temps, permettant de sortir du cycle de l'urgence et de l'hyperproductivité.

Chercheuse CNRS en France associée à la Chaire de tourisme Transat, mes recherches portent sur les pratiques corporelles et la manière dont elles engagent une relation particulière au corps pour faire l'expérience de soi. Ma coautrice est quant à elle professeure à l'UQAM et directrice scientifique de la Chaire de tourisme Transat. Elle s'intéresse notamment à l'innovation de produits touristiques et aux analyses sectorielles avec un intérêt particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Nous pensons que l'essor du tourisme de bien-être ne relève pas simplement d'un phénomène de mode, mais d'un besoin profond de redonner du sens à l'expérience du temps et du corps.

La résonance et le tourisme de bien-être

Selon le sociologue allemand Hartmut Rosa, nos sociétés connaissent une «accélération du temps social», où les impératifs de performance et la surstimulation fragmentent notre attention et renforcent une sensation de vide et de fatigue psychologique.

Face à cette fragmentation, Rosa introduit le concept de «résonance», qu'il définit comme la capacité à entrer en relation profonde avec soi, avec autrui et avec le monde. Or, ce besoin de résonance semble de plus en plus difficile à satisfaire dans un quotidien saturé par les exigences du travail, les sollicitations numériques et l'impression persistante de manque de temps.

Ce contexte explique l'essor des pratiques visant à rétablir une connexion avec le corps et l'environnement. Le tourisme de bien-être s'inscrit dans cette quête de résonance en proposant des expériences sensorielles et immersives qui permettent de ralentir et de se recentrer, comme la méditation, les bains nordiques ou les retraites en pleine nature.

Le Québec, un terrain d'expérimentation privilégié

Le climat québécois et la richesse de ses paysages naturels constituent un atout majeur pour le développement du tourisme de bien-être.

De fait, le Québec se positionne parmi les grandes destinations mondiales du tourisme de bien-être grâce à une combinaison unique de ressources naturelles, d'infrastructures de qualité et d'initiatives gouvernementales favorisant ce secteur. La province est notamment reconnue pour ses spas nordiques, qui exploitent le contraste chaud-froid.

L'expérience immersive du froid, souvent perçue comme un défi, devient un outil de régénération. Certaines pratiques, comme l'exposition au froid, mettent en avant ses bienfaits physiologiques et psychologiques.

Un secteur en expansion et structuration

Le Québec évolue dans un marché international du tourisme de bien-être où certaines destinations possèdent déjà une forte notoriété.

La Scandinavie, berceau historique des pratiques thermales, sert souvent de référence en la matière. Les pays nordiques ont développé depuis des siècles une culture du sauna et du bain chaud/froid. À titre d'exemple, le premier bain public suédois a été inauguré en 1269 à Stockholm. Cette pratique est devenue depuis un produit d'appel touristique majeur.

La Finlande, par exemple, compte des millions de saunas pour 5,5 millions d'habitants. La tradition du bain nordique est ainsi ancrée tant dans la vie quotidienne des Finlandais eux-mêmes, que dans l'accueil des visiteurs.

L'attractivité des destinations scandinaves repose sur la symbiose entre bien-être et nature, où montagnes, fjords et forêts servent de cadre à des retraites associant activités de plein air et détente en milieu sauvage.

Le Québec dans l'horizon de la Scandinavie

Le Québec partage avec ces pays un environnement naturel riche et changeant au fil des saisons, propice aux expériences de spa en pleine nature été comme hiver.

La province a su adapter et importer avec succès le concept de thermothérapie scandinave, en intégrant des approches inspirées des traditions nordiques et en les ajustant aux réalités locales. Ce positionnement sur le marché international lui permet de se démarquer et d'attirer une clientèle nord-américaine et européenne en quête de ressourcement et d'expériences immersives.

L'industrie québécoise du tourisme de bien-être bénéficie également d'une structuration croissante avec des initiatives publiques et privées visant à renforcer l'attractivité de ce secteur. L'Alliance de l'Industrie Touristique du Québec travaille à mieux cerner les tendances et à favoriser un développement durable du bien-être en intégrant des pratiques écologiques et responsables.

Le développement économique régional est un autre moteur de cette expansion. De nombreux villages et régions rurales misent sur ces offres pour pallier la saisonnalité touristique et diversifier leurs activités économiques. Ces initiatives permettent de dynamiser des secteurs moins exploités en attirant une clientèle recherchant des expériences holistiques et immersives.

Aperçu de l'étude en cours

Dans le sillages d'autres études, nous analysons dans le cadre de nos recherches les formes contemporaines du tourisme de bien-être au Québec en mettant en lumière les dynamiques de résonance qu'elles engagent. Nous menons cette étude en deux étapes.

D'abord, nous analysons les recherches existantes sur le tourisme de bien-être afin d'identifier les tendances et les facteurs influençant l'offre et la demande.

Ensuite, nous recensons les prestataires québécois, qui offrent par exemple des services de spas, de retraites de yoga, d'hébergements en pleine nature, et ainsi de suite.

Notre objectif est de proposer une typologie des offres de tourisme de bien-être au Québec, afin de mieux comprendre leur rôle dans la quête de résonance des individus. Cette classification permet également d'orienter les acteurs du secteur vers des pratiques durables et adaptées aux attentes des visiteurs.

Des obstacles à surmonter

Malgré son essor, le tourisme de bien-être reste encore peu structuré au Québec. Il n'existe pas de certification officielle ni de guide complet permettant aux voyageurs d'identifier facilement les offres adaptées à leurs attentes. Ce manque de standardisation complique l'accès à ces expériences et freine le développement harmonieux du secteur.

L'un des principaux défis réside dans la formation des professionnels, qu'il s'agisse de massothérapeutes, d'animateurs de stages ou de guides spécialisés en bien-être.

Par ailleurs, le développement durable du tourisme de bien-être soulève des enjeux écologiques. La préservation des espaces naturels est cruciale pour éviter un tourisme de masse qui pourrait altérer la qualité de l'expérience recherchée par les visiteurs et fragiliser les écosystèmes.

Repenser le voyage

Au-delà de ces défis, l'essor du tourisme de bien-être témoigne d'un changement profond dans notre rapport au voyage. Dans une société où le stress et la surcharge cognitive saturent le quotidien, ces expériences permettent de retrouver une présence à soi et au monde. L'expérience du froid, du silence et de la lenteur devient ainsi un remède à la sursollicitation moderne.

En définitive, le tourisme de bien-être n'est pas une simple tendance, mais une réinvention du voyage en tant qu'expérience de reconnexion. Il reflète une volonté croissante de réinvestir le temps libre et les loisirs, non comme une simple évasion, mais comme une quête de sens et de bien-être holistique.

Dans cette perspective, le Québec, avec ses ressources naturelles et ses initiatives en plein essor, se positionne comme un terrain d'expérimentation privilégié pour cette «révolution douce» d'un tourisme qui valorise à la fois le bien-être des visiteurs et la préservation des territoires.

Par Mathilde Plard (Chercheuse CNRS, UMR ESO, Université d'Angers) et Amélie Cloutier (Associate professor, Université du Québec à Montréal, UQAM)

