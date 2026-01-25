Comment expliquer l’éternel retour du roller

Lors de chaque mode, le patinage à roulettes repart avec force. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Accessoires de spectacle dès le XVIIᵉ siècle, les patins à roulettes ont vu le jour en Europe, dans l'ombre du patinage sur glace. Aux grandes modes aristocratiques et mondaines à l'aube du XXᵉ siècle, ont succédé de multiples périodes d'engouements, aux formes et aux modalités renouvelées. Pourtant, le roller n'est jamais parvenu véritablement à s'installer en France comme «fait culturel».

La pandémie de Covid-19 et les confinements ont déclenché un regain d'intérêt pour le roller. Entre 2020 et 2022, les ventes de patins ont bondi de 300% aux États-Unis et ont suivi les mêmes tendances en France. À travers des influenceuses, telles qu'Ana Coto ou Oumi Janta, la génération TikTok a réinvesti les rues et les places. Les marques n'ont pas tardé à relancer des modèles au look à la fois vintage et modernisé.

Cet engouement récent ne surgit cependant pas du néant. Il s'inscrit dans une longue histoire de modes successives du patinage à roulettes en France et dans le monde. C'est en les reconvoquant, en questionnant le rôles des acteurs et leurs représentations que l'on peut mieux saisir pourquoi le roller peine encore à s'imposer comme un fait culturel durable et fonctionne donc par effraction, par mode.

Une première vague: la «rinkomanie» de 1876

La première grande mode du patinage à roulettes remonte aux alentours de 1876. La vogue du skating, incarnée par les patins à essieux de James Leonard Plimpton, traverse l'Atlantique et atteint l'Europe. Henry Mouhot dépeint cet engouement sans précédent dans son ouvrage la Rinkomanie (1875).

En France, près de 70 patinoires à roulettes, les skating-rinks, ouvrent leurs portes en l'espace de trois ans. Majoritairement fréquentés par l'aristocratie, la haute bourgeoisie et «l'élite voyageuse», ils deviennent des lieux incontournables de sociabilité urbaine et cosmopolite.

Le patinage à roulettes est alors considéré comme une alternative au patinage sur glace dont il reproduit les attitudes et les techniques corporelles. A contrario de son aïeul sur lames, il permet de pratiquer toute l'année.

Pourtant, malgré les aspirations hygiénistes, l'anglomanie et le caractère de nouveauté, la mode décroît rapidement sous l'influence de plusieurs facteurs: un matériel innovant mais largement perfectible demandant une maîtrise technique importante, la fragilité des entreprises commerciales, la mauvaise fréquentation des rinks, l'absence d'institutionnalisation ou encore la concurrence d'autres pratiques, telles que la vélocipédie.

1910: de la pratique loisir mondaine à la «sportivisation»

Une série d'innovations technologiques notables, tels que les roulements à billes, combinée à des conditions d'accès plus strictes aux patinoires, contribuent à relancer l'intérêt pour le patinage à roulettes à la veille de la Première Guerre mondiale. Sam Nieswizski (1991) avance que l'imminence du conflit a incité la bourgeoisie au divertissement. Près de 130 skating-rinks sortent de terre entre 1903 et 1914, à Paris et en province. Ils sont édifiés particulièrement sur la Côte Atlantique et dans les lieux de villégiature du tourisme britannique.

À l'instar du ping-pong, loisir mondain et élégant, le patinage à roulettes fonde ses premiers clubs de hockey sur patin à roulettes, de course et de figures. La «sportivisation» du patinage à roulettes en tant que «processus global de transformation des exercices physiques et des pratiques ludiques anciennes en sport moderne» a débuté à la fin du XIXe siècle. La Fédération des patineurs à roulettes de France voit le jour en 1910.

Dans le même temps, la pratique populaire et enfantine en extérieur se développe, non sans susciter la répression policière. À Paris, la préfecture tente de contenir le déferlement des patineurs sur la voie publique en prenant un arrêté qui interdit la pratique aux alentours du jardin du Luxembourg. Elle déclenche de vives réactions de journaux, comme le Matin ou l'Humanité, qui se mobilisent pour défendre la pratique populaire face à la conception bourgeoise du patinage en skating-rink.

La mode de 1910 s'avère pourtant structurante: elle amorce la popularisation et la sportivisation de la pratique qui se prolongent dans l'entre-deux-guerres avec la création de la fédération internationale et avec les premiers championnats d'Europe et du monde. Le déclenchement du conflit et les résistances institutionnelles pourraient pour partie expliquer qu'il n'ait pas existé en France une période d'ancrage culturel aussi profonde que celle observée durant la Roller Skate Craze américaine des années 1920-1950.

Des résurgences cycliques au cours du XXᵉ siècle

L'entre-deux-guerres voit l'émergence du roller-catch: l'ancêtre professionnel de l'actuel roller derby investit le Vélodrome d'hiver en 1939. Plus spectacle que sport, la pratique est rejetée par la fédération internationale, mue par les valeurs de l'amateurisme. Elle renaîtra sous une forme modernisée et féministe au début des années 2000.

Durant les années 1950 et jusqu'aux années 1980, clubs et compétitions se développent dans la confidentialité. En parallèle, la production à faible coût de patins à roulettes réglables en longueur favorise la pratique enfantine.

À la fin des années 1970, l'avènement des roues en uréthane rend la glisse plus confortable, fluide et ouvre de nouvelles perspectives techniques. Les roller-skates au look de chaussure sport d'un seul tenant accompagnent la vague roller-disco. Des films comme La Boum ou Subway montrent alors deux représentations antinomiques mais coexistantes du patinage à roulettes. À partir de 1981, les milliers de patineurs de Paris sur roulettes investissent dans les rues de la capitale, à tel point que les piétons demandent leur interdiction. Taxés de marginaux, ils préfigurent la conquête de la ville des années 1990-2000.

À l'aube du XXIe siècle, des marques emblématiques, comme Rollerblade, sont à l'initiative du boom du roller «inline» et rajeunissent l'image surannée du patin à essieux. Le roller devient cool, branché, écologique. Il s'inscrit dans la lignée des sports californiens et s'envisage même en tant que mode de transport: des grèves londoniennes de 1924 aux grèves de 1995, il n'y a qu'une poussée.

Il acquiert une dimension plus respectable, malgré les représentations négatives de sa dimension agressive (roller acrobatique et freestyle de rue) qui demeure incomprise, au même titre que le skateboard. Les autorités oscillent entre acceptation et répression dans un discours ambivalent. En Belgique, le roller trouve sa place dans le Code de la route, alors qu'en France, les préconisations du Livre blanc du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (Certu) restent lettre morte.

En 2010, le film Bliss/Whip it ! marque le renouveau du roller derby. Durant quelques années, les journaux scrutent avec intérêt la réappropriation de cette pratique par les femmes. Le patin à essieux y connaît une nouvelle jeunesse tout comme entre 2016 et 2018 poussé par le marketing mondial de Disney qui promeut la série adolescente Soy Luna.

Quatre ans plus tard, la même génération de pratiquantes se libère du confinement en réanimant la roller-dance, prolongement modernisé d'une roller-disco restée dans l'imaginaire collectif.

Pourquoi ces cycles se répètent-ils?

Ainsi, lors de chaque mode, le patinage à roulettes repart avec force. À l'instar des vogues vestimentaires et dans une logique d'imitation/distinction, les pratiquants et pratiquantes se réapproprient les signes du passé pour mieux les détourner et affirmer leur singularité.

L'analyse historique et sociologique permet de dégager plusieurs ressorts d'émergence et d'alimentation des modes liés aux différents acteurs en lice dans le champ activités physiques et sportives: les innovations technologiques poussées par les fabricants (roulements, roues uréthane) et les distributeurs, le marketing et la communication (Soy Luna), les médias et les influenceurs (confinement), les aspirations des pratiquants, les techniques corporelles, des lieux de pratique adaptés ou encore l'influence des institutions étatiques et fédérales. Des facteurs inhibiteurs viennent toutefois perturber ces vogues et limiter leur ancrage sociétal durable, en particulier lorsque les objectifs des acteurs divergent.

Ainsi, l'histoire des modes du patinage à roulettes en France nous enseigne que l'enthousiasme ne suffit pas à en produire. Il faut un écosystème actif aux intérêts convergents: fabricants, médias, infrastructures, institutions. En d'autres termes: ce n'est pas seulement parce qu'on roule que l'on devient un fait culturel.

Par Alexandre Chartier (Doctorant en Sciences et techniques des activités physiques et sportives, enseignant vacataire, Université de Bordeaux)

Cet article est issu du site The Conversation