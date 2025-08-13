Devenir client mystère pour arrondir ses fins de mois

Vous pouvez gagner un complément de revenu en devenant client mystère. ( crédit photo : Getty Images )

Certaines enseignes font appel à des clients mystères pour évaluer la qualité de leurs services. Repas au restaurant, visite en boutique, appel téléphonique: la mission du client mystère consiste à tester de manière anonyme avant de faire un compte rendu objectif de son expérience. On vous dit tout sur cette façon originale de gagner un complément de revenu.

Quel est le rôle du client mystère?

Un client mystère est chargé d'évaluer la qualité du service d'une enseigne de façon indépendante et objective. Il peut s'agir d'un restaurant, magasin, lieu culturel, complexe de loisirs ou hôtel par exemple. Le client mystère est missionné par une entreprise spécialisée œuvrant pour le compte de l'enseigne. On lui confie des consignes précises: se rendre dans une parfumerie à la recherche d'un cadeau pour un proche, aller au restaurant avec ses enfants pour observer l'accueil réservé aux familles, appeler le service client d'un assureur pour obtenir des renseignements sur tel ou tel contrat… Une fois la mission accomplie, il fait un retour détaillé de son expérience, parfois avec des photos à l'appui. L'objectif est d'identifier les points forts et les axes d'amélioration de l'enseigne.

Les qualités requises pour être un bon client mystère

Tout le monde peut devenir client mystère. Aucun niveau de diplôme ou expérience particulière n'est demandé, et tous les profils sont acceptés. Certaines entreprises proposent des formations aux nouveaux venus. Voici les qualités et prérequis attendus:

capacité à respecter le scénario et à se comporter de manière naturelle pour ne pas être démasqué,

grand sens de l'observation et du détail,

esprit critique,

bonne mémoire, et capacité à retranscrire son expérience avec justesse et précision,

disponibilité et flexibilité.

Comment devenir client mystère?

Le client mystère est employé par un cabinet ou une agence spécialisée exerçant comme intermédiaire. On peut citer:

My Opinion App by BVA Xsight,

Qualimétrie,

Qualivox,

Devenirclientmystere.com,

Smice.

Pour devenir client mystère, il vous suffit de vous inscrire sur l'une de ces plateformes. Vous devrez remplir un questionnaire détaillé avec vos coordonnées, votre profil et vos habitudes de consommation. Vous pouvez postuler lorsqu'une mission vous intéresse, sans garantie d'être forcément choisi. En effet, les places sont limitées, et vous devez correspondre au profil type recherché par le client. Bon à savoir: France Travail (ex-Pôle emploi) propose également des missions d'«enquêteur terrain», tout comme Indeed ou Météojob.

Quelle rémunération pour un client mystère?

La mission de client mystère s'exerce de manière ponctuelle ou en appoint d'une activité principale. C'est un bon moyen d'obtenir un complément de revenu. La rémunération est variable selon le type de mission. Certaines visites mystères sont rémunérées 5 euros car elles prennent juste quelques minutes, quand d'autres, plus complexes, peuvent atteindre 70 ou 80 euros . Chez Qualimétrie, le client mystère touche entre 20 et 50 euros . Sur devenirclientmystere.com, vous recevez des chèques cadeaux, des virements bancaires, ou vous cumulez des points transformables en cartes-cadeaux de votre choix. Sur My Opinion App by BVA, la rémunération dépend du type de mission. Lorsque le scénario inclut une dépense (repas au restaurant, prestation dans un salon de beauté, achat d'article), la somme vous est reversée, dans la limite du montant indiqué dans les consignes. Dans le cas contraire (appel téléphonique ou visite avec demande de renseignement), vous touchez un montant fixé en amont.

Quelles sont les enseignes préférées des Français? Selon l'enquête annuelle EY-Parthenon menée en janvier 2024, Action est l'enseigne favorite des Français, tous secteurs confondus. Elle devance Decathlon, Leroy Merlin, Picard et Ikea.

