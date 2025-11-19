Conso : comment les Français choisissent-ils leur beau sapin de Noël ?

Comment se porte le marché du sapin de Noël ? (Crédits: Adobe Stock)

À l'approche des fêtes, le sapin de Noël reste un incontournable dans les foyers français. Mais quels sont les critères qui guident les consommateurs dans leur choix ? Entre budget moyen, préférences pour certaines essences, taille idéale et lieux d'achat, une étude (1) dévoile les grandes tendances de consommation. Elle met aussi en lumière une baisse progressive des achats, des attentes précises en matière de qualité, et une prise de conscience croissante autour du recyclage. Décryptage d'un marché saisonnier pas si anodin.

Que serait une maison décorée pour les fêtes Noël sans un beau sapin, trônant fièrement dans le salon ? Pour de nombreuses familles, la décoration de l'arbre de Noël est un moment clé, synonyme de rassemblement des petits et de grands.

Du côté des professionnels de la filière du végétal, tant au niveau de la production que de la distribution, les ventes de sapins de Noël représentent un enjeu économique stratégique. Zoom sur les chiffres clés du marché des sapins de Noël.

Comment se présente le marché des sapins de Noël ?

En 2024, près d'un foyer Français sur 5 a acheté un sapin de Noël , qu'il soit naturel ou artificiel, pour un budget moyen de 33 euros (1).

Une tendance à la baisse puisque cela représente 18,5% des foyers en 2024 contre 24% en 2008.

Par ailleurs, le prix moyen d'un sapin naturel est stable puisqu'il coutait environ 31,80 euros en 2021 contre 32,70 euros en 2024.

Le prix des sapins artificiels baisse quant à lui légèrement avec un prix moyen de 46,50 euros en 2024 après avoir connu un pic à 56,30 euros en 2023.

En termes de taille, la répartition des achats est plutôt en faveur des sapins de taille moyenne : en 2024, 37% des sapins vendus étaient de grande taille (plus de 1m50), 45% étaient de taille moyenne (entre 1 mètres et 1,50 mètre) et seulement 18% étaient de petite taille (moins de 1 mètre).

Enfin, parmi les sapins naturels, les Nordmanns restent les stars de Noël puisqu'ils représentent 78% des volumes d'achats.

Bon à savoir : au global, 9 sapins naturels sur 10 sont achetés coupés. Mais parmi les acheteurs de sapins épicéas, 3 sur 10 le préfèrent en pot ou en motte.

A lire aussi // Budget serré, idées futées : comment les Français préparent-ils Noël en 2025?

Cadeaux de Noël : comment en finir avec le gaspillage du papier cadeau ?

Maison : et si le bonheur était dans le rangement ?

Quels sont les critères de choix pour un sapin de Noël ?

Les consommateurs sont exigeants dans le choix de leur arbre de Noël : durée de vie, taille, bonne tenue des aiguilles, ils ont des opinions bien tranchées !

Qu'ils optent pour un Nordmann ou pour un épicéa, les acheteurs de sapins naturels s'attendent à une durée de tenue de 30 jours environ.

Parmi les critères de choix du sapin, l'étude relève que la tenue des aiguilles dans le temps et la taille sont considérés à 97% comme des critères importants.

Le prix compte également comme un élément de choix majeur pour 92% des acheteurs ainsi que la durée de vie pour 91%.

Nostalgiques, 73% des répondants estiment que l'odeur est également un critère essentiel.

A quel moment acheter le sapin de Noël ?

Savoir quand acheter son sapin Noël est souvent un sujet…épineux…

Partagée entre l'envie de s'imprégner de l'esprit de Noël le plus tôt possible et la volonté de conserver un sapin ayant fière allure jusqu'au jour J, la majorité a tranché pour un achat avant le 10 décembre : 58% des achats de sapins se font avant le 10 décembre, 18% se lancent entre le 10 et le 14 décembre.

Ils ne sont que 20% à acheter leur sapin entre le 15 et le 20 décembre et 4% de retardataires s'y prennent après le 20 décembre.

Bon à savoir : pour les adeptes des sapins artificiels, l'esprit de noël s'installe encore plus tôt puisque près d'un achat sur 3 se fait dès le mois de novembre.

Pour ce qui est des lieux d'achat, 30% des consommateurs achètent leurs sapins en grande distribution et 28% en jardinerie ou en libre-service agricole.

Si les achats en magasin de décoration ou aménagement de la maison ne représentent en 2024 que 13% des ventes, cette tendance est à la hausse puisqu'elle était de 10% en 2023.

Ce phénomène s'explique peut-être par la question du prix : en 2024, un sapin naturel coûtait en moyenne 29,5 euros en grande distribution, 33,90 euros en jardinerie et 26,8% en magasin de décoration et aménagement de la maison.

Après les fêtes, le recyclage s'ancre dans les habitudes

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin et une fois les fêtes de fin d'année passées se posent une autre question pratique : que faire de son sapin naturel ?

Le recyclage est solidement ancré dans les habitudes des consommateurs puisque plus de 8 acheteurs sur 10 recyclent leur sapin.

Dans le détail, la moitié des possesseurs d'un sapin naturel le dépose à un point de collecte et 3 sur 10 se chargent eux-mêmes de le recycler, par exemple en le transformant en copeaux de bois ou en le compostant.

Seuls 6% des sapins naturels étaient jetés après les fêtes en 2024, contre 19% en 2013.

La manière de recycler son sapin varie naturellement selon les moyens disponibles et le lieu d'habitation : en ville, on le dépose plus facilement dans un point de collecte tandis qu'à la campagne, on s'en charge davantage soi-même.

Bon à savoir : 4% des sapins naturels achetés sont replantés, une tendance plutôt à la baisse puisqu'en 2013 ils étaient 7%.

L'essentiel à retenir :

Le marché des sapins de Noël est en baisse : 18,5% des foyers français ont acheté un sapin en 2024, contre 24% en 2008.

18,5% des foyers français ont acheté un sapin en 2024, contre 24% en 2008. Le prix des sapins est stable : environ 32,70 euros en moyenne en 2024, contre 31,80 euros en 2021.

environ 32,70 euros en moyenne en 2024, contre 31,80 euros en 2021. 58% des achats de sapins se font avant le 10 décembre.

Après les fêtes de fin d'année, plus de 8 acheteurs sur 10 recyclent leur sapin.

(1) «L'achat de sapins pour les fêtes de Noël 2024», bilan consommateurs, Kantar pour Valhor et France AgriMer, avril 2025.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Un imprévu ? Un coup de coeur ? Avec CLI, financez vos projets grâce à un crédit rapide de 200 à 3 000 et remboursez-le en 3 mensualités fixes, claires et simples à comprendre, sans justificatif. Découvrez CLI Voir conditions sur site