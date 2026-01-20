Comment utiliser vos tickets restaurant pour payer vos courses?

Une réforme du gouvernement prévoir d’élargir les modalités d’utilisation des tickets restaurant.

Plus de 5,5 millions de salariés bénéficient aujourd'hui de tickets restaurant attribués par leur employeur. Un projet de réforme porté par le ministère du Commerce entend renforcer leur utilité en élargissant les possibilités d'utilisation, avec un objectif clair: soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Cela peut donc concrètement changer pour vos dépenses du quotidien. Décryptage.

Le ministère du Commerce veut réformer les tickets restaurant

Les tickets restaurant constituent aujourd'hui l'un des avantages salariés les plus répandus et les plus populaires. Leur montant moyen s'élève à 9,40 euros . En 2024, la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) estimait que les tickets restaurant représentaient un gain de 7% de pouvoir d'achat chaque mois pour un salarié au SMIC. Le projet de réforme présenté en juin 2025 par Véronique Louwagie, la ministre déléguée en charge du Commerce, «simplifie, sécurise et modernise le titre-restaurant», tout en «incitant davantage à la consommation». Le calendrier parlementaire n'est pas encore fixé, mais Véronique Louwagie espère que le texte sera débattu en 2026, pour une entrée en vigueur début 2027. Voici les principales mesures envisagées:

Pérennisation de l'utilisation des tickets restaurant dans les supermarchés: L'inflation a impacté de manière significative le pouvoir d'achat des Français. Pour faire face à la flambée des prix, le gouvernement a élargi l'utilisation des tickets restaurant aux produits alimentaires non directement consommables en 2022. La mesure, conçue pour être temporaire, a été renouvelée tous les ans. Une loi votée en janvier 2025 la prolonge jusqu'au 31 décembre 2026. La réforme prévoit de rendre cette disposition définitive à partir du 1er janvier 2027. Pour le gouvernement, il s'agit «d'encourager la consommation et de répondre aux nouveaux usages». Aujourd'hui, 6 salariés sur 10 apportent leur repas préparé chez eux sur leur lieu de travail. La mesure est également adaptée aux télétravailleurs, de plus en plus nombreux.

Extension des modalités d'utilisation: Le texte présenté par la ministre autorise l'utilisation des tickets restaurant le dimanche et élargit le périmètre à toute la France. Actuellement, ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans les commerces de votre département et ceux limitrophes. Les jours fériés demeurent exclus, et le plafond journalier reste fixé à 25 euros .

. Suppression des titres papier: Le gouvernement annonce la disparition des tickets sous format papier à partir du 28 février 2027. Ils représentent encore 25% des titres-restaurant en circulation. En outre, les salariés devront utiliser leur solde pendant l'année en cours. Le transfert de titres périmés sur le millésime suivant ne sera plus possible.

Tickets restaurant: quels sont les commerces et produits éligibles?

Le titre-restaurant est accepté dans plus de 240.000 commerces agréés par la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR), soit environ un point de vente alimentaire sur deux. Cela inclut:

Les restaurants et métiers de bouche: boulangeries, charcuteries, traiteurs, primeurs...

Les supermarchés et grandes surfaces

Les plateformes de livraison comme Uber Eats (partenaire The Corner*), Deliveroo Eats (partenaire The Corner*) ou Frichti, uniquement pour les titres dématérialisés.

En grande surface, vos tickets restaurant peuvent être utilisés pour régler des produits alimentaires déjà prêts et consommables:

Plats préparés

Salades composées

Snacking

Tartes salées/quiches/pizzas

Traiteur

Vous pouvez également vous en servir pour acheter des produits dans les rayons suivants:

Fruits et légumes, sans restriction

Épicerie salée: pâtes, riz, conserves et bocaux, etc.

Épicerie sucée: boulangerie hors viennoiseries, desserts, chocolat, sucre

Produits laitiers: desserts, fromages et yaourts, lait, crème, beurre, margarine

Rayon surgelés: snacking, poisson transformé, viande, tartes salées, quiches, pizzas, plats préparés…

Boissons : eau, tisane, café, thé, jus de fruit…

Viande: charcuterie, viande préparée prête à cuire, viande transformée fraîche.

Les produits suivants ne sont pas éligibles:

Boissons alcoolisées

Confiserie

Produits non alimentaires (hygiène, textile…)

Produits infantiles

Produits animaliers.

Dans quelles enseignes pouvez-vous utiliser vos tickets restaurant?

Les tickets restaurant sont acceptés dans la plupart des enseignes de grande distribution: Auchan (partenaire The Corner*), Carrefour (partenaire The Corner*), Franprix, Intermarché, Leader Price, Leclerc, Magasins U, Monoprix (partenaire The Corner*), mais aussi Picard. Même les chaînes hard-discount comme Aldi et Lidl se sont alignées sur leurs concurrents. Vérifiez que la mention «titres-restaurant acceptés» figure bien en caisse.

