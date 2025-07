Comment le batch cooking permet d’économiser du temps et de l’argent

Le batch cooking permet de faire des économies et de gagner du temps. ( crédit photo : Getty Images )

Vous rentrez fatigué(e) du bureau tous les soirs, et vous ouvrez le frigo en vous demandant ce que vous allez manger? Vous manquez de motivation pour faire la cuisine? Alors le batch cooking (en français «cuisson par lots») est fait pour vous! Cette méthode consiste à préparer tous les repas de la semaine en une seule session. Découvrez nos conseils pour l'adopter facilement.

Une méthode simple pour gagner du temps

Le concept du batch cooking repose sur la planification des repas en mutualisant le temps et les ingrédients. Voici les étapes à suivre. Pour commencer, vous devez déterminer le nombre de repas à préparer pour la semaine à venir. Vous sélectionnez ensuite les recettes. L'idée est de prévoir des ingrédients communs à plusieurs recettes afin d'optimiser votre temps et d'éviter le gaspillage. Pour vous simplifier la tâche, vous trouverez de nombreux ouvrages de cuisine dédiés au batch cooking, comme ceux de Caroline Pessin, autrice de 2h en cuisine pour toute la semaine aux éditions Hachette ( 25,90 euros à la Fnac , partenaire The Corner *) ou Sandra Thomann, alias Cuisineaddict sur Instagram, qui a publié Je batch cook toute l'année aux éditions Larousse ( 25,95 euros chez Cultura, partenaire The Corner *). Chaque semaine, vous retrouvez une série de menus avec la liste complète des ingrédients. L'idée est de faire toutes vos courses en une fois. Cela vous permet de gagner du temps et de ne pas vous disperser. Puis, vous réalisez les différentes recettes. La promesse est de ne passer que deux heures en cuisine pour préparer tous les repas de la semaine.

Puis, il suffit de placer les préparations dans des boîtes hermétiques, en prenant soin d'indiquer le nom de la recette, et éventuellement l'ordre dans lequel les plats seront dégustés. Mettez le tout au réfrigérateur ou au congélateur. Le moment venu, vous n'avez qu'à sortir le plat et le faire réchauffer.

De belles économies à la clé

Le batch cooking vous permet non seulement de gagner du temps et d'alléger votre charge mentale, mais aussi de faire des économies. En planifiant vos menus à l'avance, vous achetez seulement ce dont vous avez besoin pour réaliser les recettes, et vous maîtrisez votre budget. Vous mutualisez les ingrédients. Cela vous permet de réutiliser les produits restants pour d'autres préparations, et donc de limiter le gaspillage. Vous pouvez profiter de tarifs plus intéressants en achetant de plus grandes quantités. Tout ce que vous achetez est consommé rapidement, réduisant ainsi le risque d'avoir à jeter un produit oublié au fond du placard ou du frigo. Vous faites également des économies sur la facture d'énergie, puisque vous pouvez utiliser votre four pour cuire plusieurs plats en même temps. Le batch cooking s'inscrit donc dans une démarche de consommation responsable et durable, en plus d'être économique.

Une alimentation plus saine

Le batch cooking fait du bien à votre porte-monnaie, mais aussi à votre santé. Lorsque vous êtes fatigué(e) le soir et que vous n'avez pas envie de cuisiner en rentrant du travail, vous avez juste à réchauffer l'un des plats mitonnés le week-end. Cela évite d'opter pour des plats préparés du commerce, souvent plus chers et moins sains, ou de passer une commande. Cette méthode vous offre l'occasion de cuisiner équilibré pour toute la famille, et de manger du fait-maison tout en maîtrisant votre budget alimentaire.

Un Français jette l'équivalent d'un repas chaque semaine, soit 157 euros perdus chaque année Selon Eurostat, un Français gaspille en moyenne 25 kilos de nourriture encore consommable chaque année. Selon l'application Too Good to Go, cela équivaut à un repas par semaine. Ce gaspillage représente une perte de 157 euros par personne et par an, soit 5% du budget alimentaire moyen. Rendez-vous sur www.toogoodtogo.com pour faire le plein d'astuces et de recettes antigaspi.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Cultura , Fnac .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Eaux minérales naturelles: sécheresse et pressions sur l'eau, quelques idées reçues à déconstruire

Pourquoi vous ne trouverez pas de vin suisse chez le caviste

Stretchflation: après la shrinkflation, quelle est cette nouvelle ruse des marques?