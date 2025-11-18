Chèque énergie : si vous habitez dans l'un de ces départements, vous allez le recevoir cette semaine

Le chèque énergie sera envoyé cette semaine pour les habitants de 23 départements. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

L'envoi des chèques énergie a commencé le 3 novembre dernier mais va se poursuivre tout au long du mois. Une seconde vague de versements aura ainsi lieu cette semaine et va concerner les habitants de 23 départements français. Voici la liste complète : Puy-de-Dôme, Côte d'Or, Territoire de Belfort, Jura, Doubs, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loiret, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Oise, Val-d'Oise, Pyrénées-Atlantiques, Gironde, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes

Entre 48 et 277 euros

Si vous habitez l'un de ces départements, vous devriez recevoir cette aide de l'Etat cette semaine. Ce coup de pouce, compris entre 48 et 277 euros selon les ressources et la composition du foyer, vise à aider les ménages aux revenus modestes « à payer leurs factures d'électricité et de gaz » , indique le ministère de l'Economie sur son site .

Environ 3,8 millions de foyers vont le recevoir automatiquement cette année. Mais attention, il y aura encore des oubliés qui devront donc réclamer leur chèque énergie. « Si vous remplissez les conditions d'éligibilité et que vous n’avez pas reçu votre chèque, vous pouvez le demander à partir du 15 octobre 2025 et jusqu’au 28 février 2026 sur le site du chèque énergie ou par courrier » , explique l'administration.