Ces réflexes vous font économiser plusieurs centaines d’euros par an

Nos déchets augmentent malgré les efforts

Nos poubelles débordent. Chaque année, nous produisons 41 millions de tonnes de déchets ménagers, l‘équivalent de 615kg par habitant, selon l’Insee. Malgré la loi relative à la transition votée en 2015, leur quantité progresse toujours. Au-delà de l’impact sur la planète, réduire ses déchets, c’est aussi alléger ses dépenses au quotidien. Ces solutions simples peuvent limiter efficacement le poids de ses poubelles.

Le tri, le vrac et l’antigaspillage réduisent les déchets

Composter ses déchets. Depuis 2024, les communes ont l’obligation de mettre des bornes spécialisées pour collecter les déchets de cuisine: épluchures et fanes, marc de café (avec le filtre en papier), pain, laitages, croûtes de fromage, restes de poisson ou de viande, fruits et légumes abîmés et même les mouchoirs en papier, essuie-tout. Si vous n’avez pas de bio-seau, vous pouvez en demander un directement au service de votre ville. Les biodéchets représentent 83kg par an et par habitant, selon l’ADEME. Triés, ils servent à la fois à alimenter des méthaniseurs produisant du gaz réinjecté dans le réseau de gaz ou comme compost à épandre. Deux bonnes raisons de trier ses biodéchets!

Acheter en vrac. Un foyer français jette en moyenne 82kg d’emballages par an, selon France Stratégie. Acheter en vrac est une façon efficace de réduire le nombre de ces déchets. Partout, il est possible de remplir ses propres contenants ou sacs réutilisables de pâtes, de riz, de fruits secs, etc. C’est bon pour la planète, la santé et le portefeuille: «Les produits bio, surreprésentés dans les rayons vrac, sont globalement moins chers que les mêmes produits bio vendus préemballés (écarts allant de -4% à -22%)», peut-on lire sur le site du ministère de l’Écologie. Par exemple, dans les grandes surfaces, les amandes bio préemballées se vendent en moyenne 25,75 euros contre 22,57 euros en vrac (-12%), indique une étude de l’Institut national de la consommation.

Faire la «chasse» au plastique dans toute la maison. Le plastique représente 70kg de nos déchets annuels. Pour limiter cette quantité, il faut commencer par remplacer progressivement les objets et contenants par des alternatives réutilisables ou biodégradables, comme des gourdes en inox, des boîtes hermétiques en verre, des sacs en tissu, des éponges naturelles, etc. Pour la salle de bains, vous pouvez privilégier des brosses à dents en bambou, acheter du shampoing et du savon solide et même faire votre lessive vous-même. C’est économique: par exemple les galets de shampoing solide équivalent à deux, voire trois flacons de 250ml. Avec un shampoing solide de marque distributeur vendu 3,15 euros contre 3 euros pour un flacon de marque équivalent, cela représente une économie de plus de 8 euros par an et par membre du foyer, soit 42 euros pour une famille de quatre.

Éviter le gaspillage alimentaire. Chaque Français jette en moyenne 30kg de déchets alimentaires chaque année, l’équivalent de 100 euros par personne! Avec un peu de méthode, une famille peut ainsi facilement économiser 400 euros par an. Pour cela, avant de faire vos courses, vérifiez ce qui reste dans vos placards et votre frigo pour établir une liste précise des aliments à acheter pour une semaine, sans superflu. Placez les produits les plus fragiles ou les plus proches de la date de péremption à l’avant du frigo ou des placards. Vous pouvez aussi réutiliser les restes et les aliments légèrement abîmés pour préparer des soupes, des compotes ou du pain perdu.

Cuisiner des produits frais. Faire le marché permet d’acheter des produits frais, bons pour la santé, et de limiter les emballages. C’est aussi une façon d’économiser sur ses dépenses alimentaires. Pour une famille de quatre personnes, les plats préparés à la maison coûtent 2,81 euros contre 3,65 euros pour les plats préparés. Cela représente une économie de 0,84 euro par repas, indique une étude du Centre de ressources et d’informations nutritionnelles (CERIN). En cuisinant chaque soir, une famille peut ainsi économiser plus de 300 euros par an, tout en améliorant la qualité nutritionnelle des repas et en réduisant ses emballages.

Réduire ses déchets grâce à l’occasion, au réutilisable et à la réparation

Acheter des biens réutilisables. Opter pour des produits réutilisables permet de limiter les déchets et de réduire les dépenses sur le long terme. Cela implique de remplacer les bouteilles d’eau plastique par des gourdes en inox, d’acheter des lingettes lavables ou des sacs de courses réutilisables. Cela peut paraître contraignant, mais c’est vraiment économique. Par exemple, un rouleau d’essuie-tout jetable coûte environ 3 euros pour 50 feuilles. À raison de 10 feuilles utilisées chaque jour, cela revient à une dépense annuelle de 219 euros ! Un lot de 10 essuie-tout lavables coûte seulement 20 euros et peut être utilisé plusieurs centaines de fois.

Privilégier l’occasion au neuf. Vous pouvez trouver des vêtements, meubles, livres et même de l’électroménager en excellent état sur des plateformes comme Leboncoin, Vinted ou Back Market. Sur cette dernière, un Samsung Galaxy S22 d’occasion se vend 194 euros contre 859 euros pour un modèle neuf. En achetant des biens d’occasion, vous faites donc des économies substantielles et chaque produit reste en circulation plus longtemps avant de finir à la poubelle.

Réparer et vendre ses objets. Pourquoi jeter quand on peut réparer? En prolongeant la durée de vie de vos objets, vous limitez la production de déchets et vous faites des économies. Par exemple, changer une batterie de téléphone coûte en moyenne 59 euros contre au minimum 150 euros pour les premiers smartphones neufs. Si le cœur vous en dit, vous pouvez apprendre à réparer vos objets dans des repair-cafés avec l’aide de passionnés. Mais si vous n’avez pas l’âme d’un bricoleur, il existe de nombreuses entreprises et associations spécialisées dans la réparation d’électroménager. Les plateformes de seconde main permettent aussi à de nombreux Français d’arrondir leurs fins de mois. En 2022, les adeptes de la revente déclaraient ainsi gagner en moyenne 67 euros par mois, selon l’Observatoire Cetelem. Cela désencombre les placards et permet de gagner de l’argent.

Réduire les prospectus et les papiers inutiles. Vous recevez des publicités inutiles dans votre boîte aux lettres? Le premier réflexe à adopter pour limiter cette montagne de papiers est d’apposer un autocollant «Stop pub» sur votre boîte aux lettres. Pour limiter l’usage du papier, vous pouvez aussi privilégier les factures, relevés bancaires et autres documents administratifs en version numérique. En plus d’alléger vos poubelles, vous économiserez sur le prix du timbre!

Les villes françaises les plus avancées en zéro déchet (et leurs astuces à copier) En 2012, la ville de Besançon dans le Doubs (25) a mis en place une redevance incitative sur les poubelles pour inciter les habitants à trier. C’est simple: plus les poubelles grises sont remplies et plus les habitants paient cher. Les effets sont concrets: le poids des déchets a reculé de 40% depuis l’instauration de cette taxe. La ville de Roubaix dans le Nord (59) est la première de France à avoir lancé à ses habitants des «Défis famille zéro déchet». Accompagnées par des associations, les familles volontaires ont appris à composter, faire leur lessive ou leur déodorant. Et ça paie: les familles engagées produisent environ 70kg de déchets contre 230kg au niveau de la métropole lilloise et réalisent 150 euros d’économies en moyenne par mois. Les élus d’Issy-les-Moulineaux misent eux sur l’analyse des données et les applications pour optimiser les collectes, impliquer les citoyens et moderniser le traitement des déchets. Depuis 2023, les agents collectent aussi deux fois par semaine les déchets alimentaires des habitants, sensibilisant les habitants aux bons gestes du tri.

