Ces produits alimentaires que vous ne devez ni ouvrir ni acheter séparément en magasin

Quels aliments il est interdit de déballer ou d'acheter isolément en magasin ? (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Dans les rayons des supermarchés, il est fréquent de prélever une seule bouteille d'eau dans un pack ou quelques canettes dans un emballage collectif. Pourtant, tous les produits alimentaires ne peuvent pas être fractionnés, ouverts ou vendus séparément. Entre règles d'étiquetage, obligations sanitaires et pratiques commerciales, la réglementation réserve parfois des surprises.

Produit alimentaire ouvert avant le paiement : que dit la loi ?

La loi est assez claire en matière de marchandise prise dans le rayon avant le passage en caisse : elle appartient encore au magasin. Aussi, il est normalement défendu d'ouvrir et de consommer sur place les produits de son panier, sauf information à communiquer au personnel concernant une personne dont la faim le nécessite ; il s'agit ici d'une tolérance accordée par le magasin sous réserve du règlement de l'article et non d'un droit automatiquement acquis (1).

À noter : les fruits et légumes vendus au poids ne peuvent en aucun cas être dégustés sur le point de vente avant leur pesée et le passage en caisse.

Les packs dont l'emballage fait partie du produit vendu

Les produits les plus courants que l'on a parfois envie de déballer

Les packs d'eau, de lait, de sodas ou encore certaines briques de jus de fruits sont généralement commercialisés sous la forme d'un lot identifié par un emballage collectif. Lorsque le conditionnement porte un code-barres unique, un prix global ou des mentions obligatoires communes, le magasin peut considérer que le lot constitue une unité de vente indivisible.

Dans ce cas, détacher une bouteille ou une brique pour l'acheter séparément n'est pas forcément autorisé. Le principal problème concerne l'information du consommateur : une fois retiré de son emballage, le produit peut perdre certaines mentions obligatoires réglementaires ou de traçabilité.

Bon à savoir : la DGCCRF rappelle en effet qu'un produit préemballé est conditionné de manière à ce que sa quantité ou ses caractéristiques ne puissent être modifiées sans ouverture ou altération de l'emballage (2).

Les règles strictes appliquées aux denrées fraîches : yaourts, desserts, charcuterie…

Le cas des produits frais est encore plus sensible. Les lots de yaourts, de desserts lactés, les barquettes de lardons ou les petites portions de fromage en filets sont souvent conçus pour être vendus ensemble. En séparant les unités, le risque est de faire disparaître des informations essentielles comme la date limite de consommation, le numéro de lot ou la liste des allergènes.

Pour cette raison, de nombreux distributeurs interdisent la vente à l'unité de ces produits. Ce n'est pas seulement une question commerciale : les règles européennes et françaises imposent une information complète sur les denrées préemballées (3).

Et les produits secs alors ? L'achat à l'unité de conserves de légumes vendues par 3, de sauces tomate en lots de 2 ou de petits paquets de chips conditionnés par 12 peut tenter certains consommateurs. En revanche, ce qui sera tout d'abord le plus important est l'existence des informations clés apposées sur chaque unité de vente (ingrédients, DLC, poids, lot, code-barre…). Ensuite, seul le magasin pourra décider d'autoriser ou non la vente de ces produits de manière isolée.

Produit déballé : les cas où la règle est moins claire

La situation est plus floue pour certains packs de canettes ou de bouteilles dont chaque unité comporte son propre étiquetage. Juridiquement, aucun texte ne dresse une liste exhaustive des produits pouvant ou non être vendus séparément.

L'appréciation dépend donc de la présence des informations obligatoires sur chaque unité et de la politique commerciale de l'enseigne.

Résultat : un établissement peut accepter la vente à l'unité tandis qu'un autre la refusera pour le même produit.

Un magasin peut-il obliger un client à acheter un lot complet ?

Dans la plupart des cas, oui. Le principe est simple : le commerçant est libre de définir l'unité de vente de son produit, à condition que cela soit clairement affiché. Si l'article est proposé comme une seule référence commerciale, le consommateur ne peut généralement pas exiger l'achat d'une unité isolée.

En pratique, si le prix affiché concerne le lot complet et que le magasin n'a pas prévu de vente à l'unité, le caissier peut refuser de vendre un élément détaché. L'alternative sera donc : acheter la totalité ou renoncer à l'achat.

Produit alimentaire retiré d'un lot : ce que risque surtout le commerçant

Les sanctions concernent avant tout les professionnels. Lorsqu'un commerçant distribue un produit alimentaire sans respecter les obligations d'information, de traçabilité ou de sécurité, il s'expose à des contrôles et à des amendes prévues par le Code de la consommation. Certaines infractions relatives à la conformité ou à la sécurité des denrées alimentaires sont punies d'une contravention de 5ᵉ classe.

Pour le consommateur, mieux vaut donc éviter de modifier lui-même les emballages des produits alimentaires avant le passage en caisse.

Consommer un aliment en magasin n'est pas une pratique formellement autorisée. Par ailleurs, aucun texte ne dresse de liste exhaustive des produits pouvant ou non être vendus séparément. Par précaution dans ces deux cas, le plus simple reste de demander l'autorisation du magasin : la réponse dépend autant de la réglementation que du type de produit concerné.

FAQ sur les produits alimentaires ouverts ou déballés en magasin

Dans un magasin, quels aliments peut-on consommer sur place et à quelles conditions ? En principe aucun, sauf tolérance de l'enseigne et à condition de régler le produit ensuite.

Comment savoir si un produit alimentaire peut être déballé en toute légalité ? Vérifiez que chaque unité dispose de ses propres informations obligatoires et gardez à l'esprit que le magasin peut néanmoins imposer la vente du lot complet. Cela dépend avant tout des précisions figurant sur l'étiquetage.

Un commerçant peut-il refuser la vente d'un produit isolé faisant partie d'un tout ? Oui, lorsqu'un produit est vendu sous forme de lot, le commerçant peut refuser la vente d'une unité détachée (pour des raisons commerciales ou sanitaires).

À lire aussi | Méga promotions en supermarché : pourquoi leur retour n’est pas prévu au printemps

(1) https://www.inc-conso.fr/content/les-droits-et-obligations-du-consommateur-en-magasin

(2) https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/controle-des-quantites-vendues-payer-seulement-ce-que-lon-achete

(3) https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/etiquetage-des-denrees-alimentaires-les-regles-connaitre