Cartes Avantage SNCF : comment s'y retrouver dans les réductions proposées dans chaque région
information fournie par Boursorama avec Newsgene 21/08/2025 à 12:44
Temps de lecture: 2 min

Les cartes Avantage ne donnent pas droit aux mêmes réductions dans toutes les régions. (illustration) (Jsebouvi / Pixabay)

La carte Avantage permet aux clients de la SNCF de bénéficier à l'échelle nationale de prix réduits sur les billets. Des disparités géographiques existent toutefois, que les déplacements se fassent entre les régions ou au sein d'un même territoire. Des programmes de réduction locaux viennent par ailleurs s'ajouter à cette offre.

Les voyageurs empruntant régulièrement le train sont nombreux à opter pour une carte Avantage qui coûte 49 euros par an. Objectif : payer les trajets ferroviaires moins cher, avec par exemple une réduction de 30% sur les voyages en TGV et Intercités. Attention, toutefois, les avantages obtenus diffèrent selon les régions car les règles ne s'appliquent pas uniformément au niveau national, explique RMC Conso mercredi 20 août. En cause, la liberté tarifaire accordée localement en 2016 après la création des nouvelles régions.

Des déclinaisons locales

Chacune d'entre elles a ainsi pu déterminer les tarifs de ses trains régionaux TER et a au passage créé de nouvelles offres et de nouvelles cartes sur ses lignes. Comme les programmes « Zou ! » en PACA, « liO » en Occitanie ou encore « Aléop » en Pays de la Loire. Chaque région décide par ailleurs du champ d’action des cartes de réduction nationales, dont Avantage jeune, adulte, sénior ou Liberté.

Ainsi, toutes les cartes Avantages offrent une réduction de 30% en Bretagne, mais en Nouvelle-Aquitaine il faut la déclinaison Jeune ou Senior pour bénéficier de cette ristourne. Le système est encore différent en Auvergne-Rhône-Alpes, où toutes les cartes Avantage donnent accès à une réduction mais celle-ci atteint 25% pendant les périodes de forte affluence et 50% lors des périodes creuses. Pas toujours facile d'y voir clair, surtout avec des modalités qui changent encore lors d’un voyage entre des régions différentes.

« Faire plaisir à ses administrés »

Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) François Delétraz a dénoncé ces disparités et le manque de lisibilité qu'elles entraînent pour les voyageurs. Le spécialiste des transports a expliqué comprendre d'autant moins la situation que le financement des TER est majoritairement public. « Les présidents de régions ont une vue électoraliste , a-t-il estimé. Chacun veut faire plaisir à ses administrés en leur offrant le train moins cher, pour être réélu. »

Les régions peuvent décider de la répartition des subventions reçues et choisissent souvent un type de voyageurs précis, a regretté le président, mettant en avant « des gens d'autres régions, ou d'autres pays, qui prennent aussi le train sur leur territoire. Eux, on leur fait payer des prix phénoménaux. » Philippe Tabarot, ministre des Transports, aurait lui-même convenu que le système est trop complexe. Reste que la SNCF propose une série de cartes permettant aux titulaires de cartes Avantage de savoir à quelle réduction ils ont droit en fonction de leur trajet.

© Boursorama avec Newsgene

