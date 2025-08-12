Ces astuces permettent de payer moins cher le péage

Fractionnez vos déplacements ou faites du covoiturage, afin de payer moins cher l’accès aux autoroutes. ( crédit photo : Getty Images )

Les itinéraires sans autoroute sont à privilégier pour faire des économies

La première des astuces pour payer moins cher l’autoroute est tout simplement de ne pas l’emprunter. Avec des applications comme Waze ou Google Maps, vous pouvez demander un itinéraire sans péage. Avant de choisir un itinéraire sans péage, il faut vérifier si le détour en vaut la peine. Outre un temps de trajet plus long, les économies faites sur le péage vont en effet être réinvesties en carburant. Par exemple, un trajet Paris-Lyon en passant par tous les péages prend 4 heures 35 et coûte 40,90 euros de péage et 56,40 euros de carburant. En passant par un maximum d’axes secondaires, vous déboursez 2,20 euros pour le péage et 58,90 euros pour le carburant. Il vous faut en revanche 6 heures et 44 minutes pour arriver à destination. L’opération reste plutôt tentante face à la montée des prix des autoroutes. En 2023, les prix avaient augmenté en moyenne de 4,75% et de 3% en 2024. La hausse en 2025 est un peu plus mesurée et tourne autour de 0,92% en moyenne selon le ministère des Transports.

Le fractionnement de trajet permet de vraies économies

L’autre astuce pour faire baisser la facture est de recourir à des trajets fractionnés. Au lieu de prendre toute l’autoroute de la sortie 1 à la sortie 7, il faut en fait quitter la voie rapide avant la fin. De cette manière, en étudiant bien votre trajet en amont, vous évitez parfois les tronçons les plus chers et les plus empruntés. Selon le site Autoroute-eco.fr, cette pratique permet de faire jusqu’à 20% d’économies.

Le télépéage facilite les trajets des utilisateurs réguliers

Si vous faites régulièrement un trajet avec péages, il peut être avantageux de souscrire à un abonnement télépéage. Certains concessionnaires autoroutiers permettent aux usagers de bénéficier d’une réduction de 30% des coûts de l’autoroute. Des entreprises locales de télépéage proposent parfois des offres différentes des concessionnaires nationaux. Celle d’Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) par exemple permet d’accéder à une réduction de 40% par mois pour les usagers réguliers de l’A40 entre Genève et Passy en Haute-Savoie.

Le covoiturage divise les coûts générés par l’autoroute

Pour réduire la facture en matière de péage et de carburant, vous pouvez faire du covoiturage s’il vous reste de la place dans votre véhicule. Depuis le site ViaMichelin, vous pouvez simuler le coût de votre trajet et aussi estimer les économies réalisées en faisant du covoiturage. Un trajet Paris-Lyon avec 2 passagers peut ainsi vous permettre d’économiser près de 40 euros en moyenne. Cette somme permet alors de couvrir largement le prix du péage. C’est aussi bon pour la planète!

Voici pourquoi les prix grimpent en station-service Les consommateurs le constatent souvent lors d’une pause gourmande sur une aire d’autoroute: les prix des produits vendus sont toujours plus élevés comparés à ceux d’un commerce classique. Une bouteille d’eau de 1,5 litre coûte par exemple 3 euros contre 60 centimes d’euros dans un magasin traditionnel. Il faut compter 6 euros pour un sandwich triangle sur une aire. Ce dernier vaut moins de 3 euros en supermarché. Les stations d’autoroute sont sous concession de l’État, via les sociétés d’autoroute. Elles ont donc des exigences contractuelles comme l’obligation d’être ouvertes 24h/24 ou de proposer des sanitaires propres et gratuits. Ces impératifs alourdissent la masse salariale et les factures énergétiques du lieu. Les coûts générés sont répercutés sur les aliments vendus. Leurs tarifs n’étant pas encadrés en station, les concessionnaires sont donc libres de les majorer.

