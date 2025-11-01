Ce soin multifonctions français est le chouchou des maquilleurs et des célébrités

75 ans après sa création, le lait-crème concentré d’Embryolisse est un bestseller international

Le lait-crème concentré d’Embryolisse est un pionnier de la dermo-cosmétique française. Tout commence en 1950, lorsqu’un dermatologue de l’hôpital Saint-Louis à Paris formule un soin pionnier visant à rendre la peau belle naturellement. D’abord prescrit par les médecins, la crème est progressivement adoptée par les maquilleurs, les célébrités et les femmes du monde entier. Il s’en vend aujourd’hui un tube toutes les 8 secondes. Sa formule nourrit, protège et sublime toutes les peaux, même les plus sensibles. Avec 4000 avis déposés sur le site internet de la marque, le «LLC» obtient une note de 4,69/5.

Ce soin multifonctions simplifie votre routine beauté

Grâce à son cocktail d’actifs, le lait-crème concentré d’Embryolisse répond efficacement aux besoins cutanés. Le beurre de karité hydrate et nourrit la peau en profondeur. La cire d’abeille la protège des agressions extérieures. Connu pour ses propriétés apaisantes et anti-âge, l’aloe vera hydrate, calme les irritations et ralentit le vieillissement cutané. Avec ce soin tout-en-un, plus besoin de multiplier les achats de produits cosmétiques. Disponible en petit ou grand format (11,70 euros le tube de 30 ml, 23,50 euros les 75 ml), le lait-crème concentré peut être utilisé de multiples manières:

- Crème hydratante: Appliqué en crème de jour, il nourrit et protège contre les agressions extérieures. Sa texture onctueuse non grasse convient à tous les types de peau.

- Base de maquillage: Le LLC est devenu le chouchou des maquilleurs professionnels du monde entier pour sublimer les mannequins de la Fashion week et les célébrités sur le tapis rouge. Utilisé en base de maquillage, il lisse le grain de peau, illumine le teint et garantit une tenue longue durée.

- Masque hydratant: Si votre peau tiraille ou manque d’éclat, vous pouvez appliquer le soin en couche épaisse durant 15 minutes.

- Lait démaquillant: Déposé sur un coton, il retire en douceur le maquillage et les impuretés.

- En soin après-soleil ou après-rasage, le lait-crème concentré calme les irritations et apporte du réconfort.

Le lait-crème concentré se décline désormais en formule anti-âge enrichie au rétinol-like

75 ans après sa création, le soin culte des laboratoires Embryolisse se réinvente pour lutter contre les effets de l’âge, tout en conservant les pouvoirs nutritifs ayant fait son succès. Le nouveau soin anti-rides est enrichi en grand trèfle, un actif végétal sourcé en France à l’action comparable à celle du rétinol. Il lutte efficacement contre le vieillissement cutané sans exposer la peau à des effets indésirables - irritations, rougeurs, photosensibilisation ou sécheresse cutanée. C’est le compagnon idéal des peaux sensibles qui ne tolèrent pas le rétinol, ou des clientes à la recherche de solutions anti-âge plus naturelles. Il s’utilise:

- le matin, sur le visage, en base de maquillage lissant ou en soin hydratant anti-rides ;

- le soir, en crème de nuit redensifiante ;

- en soin défroissant et raffermissant sur le cou et le décolleté.

- en lait corps revitalisant.

Le lait-crème rétinol-like a été primé lors des Victoires de la beauté 2024-2025 dans la catégorie Responsable. Le tube de 75 ml est vendu 33 euros.

Comment prendre soin de sa peau après des vacances à la montagne? Le froid et le vent irritent notre peau, et le soleil peut occasionner son desséchement. Il est indispensable de boire abondamment pour réhydrater l’organisme. Évitez les gommages précoces, et appliquez un soin à base d’ingrédients apaisants et hydratants comme l’aloe vera. Pour redonner souplesse et vitalité à votre peau, choisissez des actifs reconnus pour leurs propriétés réparatrices et nourrissantes comme le miel, le beurre de karité et l’huile d’amande douce. Accordez une attention particulière à vos lèvres. Leur peau très fine est facilement fragilisée.

