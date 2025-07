Ce pays, 40% moins cher que la France, a été élu top destination en Europe

La Lituanie est une destination abordable pour les voyageurs en quête de dépaysement. ( crédit photo : Getty Images )

La Lituanie offre un cadre naturel préservé

La Lituanie est un paradis pour les amoureux de nature. Le plus grand des États baltes est parsemé de nombreuses forêts et compte plus de 6.000 lacs, pour la plupart accessibles aux amateurs de randonnées et d’activités nautiques. La faune sauvage est abondante, en particulier les populations de cervidés (daims, cerfs, élans). On recense 5 parcs nationaux comme ceux de Žemaitija et Aukštaitija. Situé à 130 kilomètres au nord de Vilnius, ce dernier abrite un ensemble de 126 lacs à explorer en canoë. Cette nature préservée constitue la toile de fond d’un riche patrimoine historique. La pittoresque Trakai, ancienne capitale du pays, est entourée de lacs et de forêts. Son château en briques rouges, érigé sur une île au milieu du lac Galvė, compte parmi les sites les plus visités du pays ( 12 euros l’entrée).

L’isthme de Courlande séduit les touristes en quête de dépaysement

L’isthme de Courlande est l’un des lieux les plus spectaculaires de Lituanie. Cette immense bande de sable s’étend sur près de 100 kilomètres à travers la mer Baltique, reliant la ville de Klaipeda à l’enclave russe de Kaliningrad. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site naturel exceptionnel mêle dunes, pinèdes et plages blanches. Vous pouvez le sillonner à vélo pour découvrir les stations balnéaires et les petits villages de pêcheurs jalonnant la côte. Nida et Juodkrante rivalisent de charme avec leurs jolies maisons en bois colorées.

Vilnius mêle patrimoine historique et écoresponsabilité

À l’image du reste du pays, Vilnius fait la part belle à la nature. La ville a été désignée «Capitale verte de l’Europe» par la Commission européenne en 2025 pour son engagement en faveur du développement durable. Le centre historique est aussi classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO . Il charme les visiteurs avec ses rues pavées bordées d’édifices de style baroque et gothique, comme la rue Pilies menant au château. La cathédrale, l’église Sainte-Anne, l’université ou encore la tour de Gediminas et son superbe point de vue font partie des incontournables.

Vilnius se distingue aussi par un coût de la vie attractif. En 2024, elle a été consacrée capitale la plus abordable d’Europe par le «Post Office Travel Money City Costs Barometer». Cette étude évalue le coût d’une escapade dans près de 40 grandes villes européennes en incluant 12 catégories de dépenses: deux nuits dans un hôtel 3 étoiles, repas, transports, visites… Un city break à Vilnius est estimé à 237 livres ( 278 euros ). Ce coût a été réévalué à 254 livres ( 298 euros ) en 2025, plaçant la capitale lituanienne en seconde position derrière sa voisine lettone Riga.

Ces 4 restaurants étoilés sont à découvrir à Vilnius Le tout premier Guide Michelin Lituanie est paru en 2024. 34 tables ont été distinguées, dont quatre établissements de la capitale récompensés par une étoile: Demo, Nineteen 18, Pas Mus et Džiaugsmas . Installé dans une élégante maison d’époque, ce dernier propose une cuisine moderne et inventive. Le prix des entrées est compris entre 8 et 16 euros . En plat de résistance, on opte pour des asperges blanches et vertes, sauce au vin jaune et oignons, crème d’oignons caramélisés, crème anglaise à la réglisse, amandes ( 21 euros ) ou une surlonge d’agneau, jus d’agneau, champignon maitake, légumes de saison, purée de champignons ( 49 euros ). Comptez entre 8 et 12 euros pour le dessert.

