Carburants : pourquoi le superéthanol E85 échappe-t-il à l'explosion des prix ?

Le prix du superéthanol E85 reste stable malgré un contexte international défavorable. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Alors que le conflit au Moyen-Orient alimente la hausse des prix à la pompe, le superéthanol E85 affiche des tarifs stables. Sur un mois, son prix moyen n’a progressé que de 3,4%, à 0,812 euro le litre en moyenne, contre +21,8% pour le gazole et +11,3% pour le SP95-E10. Sur une semaine, il est même le seul carburant à enregistrer une légère baisse, rapporte BFM Business .

Cette résistance s’explique d’abord par un régime fiscal plus favorable. La TICPE appliquée à l’E85 reste bien inférieure à celle du gazole et de l’essence. À cela s’ajoute sa composition. En effet, ce carburant contient une large part de bioéthanol produit en France, à partir de betteraves sucrières et de céréales. Cette spécificité limite son exposition directe aux variations du marché pétrolier mondial.

Des économies pour les gros rouleurs

La hausse constatée ces dernières semaines sur le superéthanol n’est toutefois pas totalement étrangère au contexte mondial. En hiver, pour garantir un démarrage efficace par temps froid, la proportion d’essence dans le mélange est relevée. L’E85 vendu à cette période se rapproche donc davantage d’un E65, ce qui le rend plus sensible aux variations des cours du pétrole. La légère baisse récente pourrait ainsi signaler le retour progressif à une formule estivale, plus riche en bioéthanol et donc moins chère.

Cette différence de prix renforce l’intérêt des automobilistes pour l’E85. D’après la filière, les demandes d'installation de boîtiers de conversion ont fortement augmenté ces dernières semaines. Malgré une surconsommation estimée à 25%, ce carburant continue d’être présenté comme une solution intéressante pour réduire le budget carburant, en particulier pour les conducteurs qui roulent beaucoup.

Selon les estimations avancées par la filière bioéthanol, les économies annuelles peuvent dépasser plusieurs centaines d’euros par rapport au SP95-E10, même en tenant compte de cette surconsommation.