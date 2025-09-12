Café, jus d'orange, chocolat : Lidl lance de nouveaux produits dans sa gamme « équitable »

Lidl élargit sa gamme « Way To Go » avec notamment du café en grains. (illustration) (Pixabay / Ri_Ya)

En 2019, Lidl a lancé une gamme responsable avec la vente d'une tablette de chocolat issue du commerce équitable. A partir du 25 septembre 2025, le discounter va étoffer son offre avec d'autres produits « Way To Go », comme il l'a annoncé dans un communiqué . Les consommateurs pourront donc retrouver une nouvelle tablette de chocolat biscuit caramel à 2,99 euros, du café crème en grains entiers (15,49 euros le paquet d'1 kg), du café expresso (15,49 euros le paquet d'1 kg), des noix de cajou grillées nature ou à l'ail et romarin à 2,99 euros et du jus d'orange et orange-mangue à 2,49 euros le litre.

« À travers sa gamme Way To Go, Lidl choisit de mettre en lumière les femmes et les hommes qui cultivent, transforment et s’engagent chaque jour pour un commerce plus juste » , affirme l'enseigne. « Chaque produit raconte une histoire : celle d’un cacao cultivé au Ghana, d’un café récolté en Colombie, de noix de cajou de Tanzanie cultivées avec soin ou de jus de fruits du Brésil » .

Un projet global

Via le programme « Way To Go », Lidl vise à mieux rémunérer les producteurs locaux. Le groupe allemand soutient également le financement de formations et tente de mettre en avant les femmes dans le projet. « L’origine des matières premières peut être entièrement retracée jusqu’à la coopérative » , assure l'enseigne.

Depuis la mise en place de la gamme de chocolat, Lidl aurait amélioré les revenus de plus de 2 220 petits exploitants agricoles dans 27 villes ghanéennes. Les nouveaux produits « Way To Go » seront disponibles dans l'ensemble des magasins sur le territoire.