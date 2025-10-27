Avec cette nouvelle ligne Ouigo, vous pourrez traverser l'Espagne pour un prix imbattable

Ouigo Espagne va ouvrir une ligne reliant Barcelone à Séville. (illustration) (ID 652234 / Pixabay)

Traverser l'Espagne en train pour seulement 9 euros, c'est désormais possible. Ouigo, la filiale low cost de la SNCF, va en effet lancer une nouvelle ligne à grande vitesse entre Barcelone et Séville. Elle ouvrira le 14 décembre 2025 à raison d'un aller-retour quotidien, rapporte L'Indépendant . La compagnie française va ainsi concurrencer la Renfe. La compagnie ferroviaire espagnole est aujourd'hui la seule à exploiter cette ligne.

Des billets dès 9 euros

Les trains Ouigo mettront environ 6 heures pour relier les deux grandes villes et desserviront Saragosse, Madrid puis Cordoue. Ils partiront de Barcelone à 7h35 pour une arrivée à Séville à 13h51. Pour le trajet retour, le départ aura lieu à 17h pour une arrivée à 23h. Ouigo espère accueillir 7 000 passagers par semaine sur cette nouvelle ligne avec, comme à son habitude, un atout de taille : les prix. Hélène Valenzuela, directrice d’Ouigo Espagne, a en effet indiqué que les tarifs commenceront à 9 euros pour un adulte et même 7 euros pour les moins de 14 ans.