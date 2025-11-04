 Aller au contenu principal
Attention, les prix de l'électricité risquent de grimper au cours des prochains mois
information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/11/2025 à 16:02
Temps de lecture: 2 min

Le prix de l'électricité risque de grimper dans les mois à venir. (illustration) (jarmoluk / Pixabay)

La facture d'électricité des Français pourrait s'alourdir cet hiver en raison de la hausse des coûts d'entretien du réseau, de la fiscalité et de la fin des boucliers tarifaires. L'arrêt programmé du mécanisme de l'ARENH fait craindre un réajustement à la hausse des tarifs.

Après quatre ans de plafonnement des prix, le tarif de l'électricité est entré dans une phase d'augmentation progressive alimentée par des tensions structurelles sur le marché. Le prix de gros du MWh a bondi d'environ 34 % en un an, atteignant près de 83 euros, rapporte La Dépêche du Midi .

Il y a trois facteurs majeurs pour expliquer cette tendance à la hausse. Tout d'abord, les coûts d'entretien du réseau électrique. Les frais de maintenance ont augmenté de 8 % en 2025. L’adaptation du réseau pour les énergies renouvelables se traduit par une hausse du TURPE (Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité). Ces charges représentent environ 15 % de la facture et sont répercutées sur les consommateurs.

La fiscalité en cause

Autre facteur déterminant : la fiscalité. Bien qu'ayant connu une modeste réduction en 2025, l'accise sur l’électricité demeure élevée et la fin du bouclier tarifaire au début de l'année 2025 aura un impact non négligeable sur les factures.

Dernier aspect entrant en jeu dans l'augmentation des tarifs : la volatilité du marché de l'énergie. La demande hivernale européenne reste élevée alors que la production nucléaire française est soumise aux arrêts de maintenance, influant sur le prix de gros. Les énergies renouvelables sont de leur côté dépendantes du vent ou du soleil, augmentant encore l'instabilité des prix.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) anticipe ainsi une stabilité du tarif réglementé de vente (TRVe) jusqu'en février 2026 grâce à une moyenne pluriannuelle des prix de gros. Cependant, la fin de l'ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique) au 31 décembre prochain inquiète les associations de consommateurs. Ce dispositif « permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics » . Ces fournisseurs devront donc acheter l’électricité au prix réel du marché, potentiellement plus élevé.

Prix de l'energie
Ecowatt
