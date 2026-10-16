Arrondi en caisse : les Français sont-ils généreux pour une bonne cause ?

Arrondi en caisse : cette tendance solidaire lors du paiement en magasin gagne du terrain ! (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Au moment de régler un achat par carte bancaire en magasin, une question s'affiche parfois sur le terminal de paiement : «Souhaitez-vous arrondir votre montant à l'euro supérieur au profit d'une association ?» Cette proposition d'arrondi en caisse s'est progressivement installée dans les habitudes de consommation des Français. Décryptage.

Comment marche l'arrondi en caisse ?

Vous avez sans doute déjà vu une étape se glisser juste avant le paiement de la note finale, affichant un message auquel vous devez répondre en appuyant sur le bouton vert pour accepter ou sur le bouton rouge pour décliner. Le personnel de caisse est d'ailleurs habitué à devancer les questions en informant les clients sur la marche à suivre : validation ou refus en suivant le code couleur.

Exemple : si vous devez régler 3,97 euros, le terminal de paiement, qui a été paramétré en conséquence, vous propose d'arrondir à l'entier supérieur, soit à 4 euros, correspondant à un don immédiat de 3 centimes versés par carte bancaire en même temps que le montant du ticket de courses.

Les Français sont-ils réceptifs à l'arrondi en caisse ?

L'arrondi en caisse existe depuis 2010 et n'a cessé de progresser depuis son lancement. Les chiffres les plus récents témoignent d'une certaine adhésion au dispositif. Selon la Caisse des dépôts, plus de 38 millions de micro-dons ont été réalisés en 2025 grâce à l'arrondi en caisse, permettant de collecter près de 15 millions d'euros au profit d'associations. Le don moyen s'est élevé à 40 centimes et le taux de participation a atteint 8,3% des passages en caisse dans les enseignes participantes (1).

La progression dans le temps reste également soutenue : le volume de dons et les montants collectés ont augmenté respectivement de 1% et 11% sur un an (1).

Pourquoi ce petit don séduit-il autant de Français lors du passage en caisse ?

L'arrondi en caisse présente un avantage majeur : son impact sur le budget est généralement faible. Dans la plupart des cas, la contribution ne dépasse pas quelques dizaines de centimes. Son montant maîtrisé explique en partie son succès auprès des consommateurs, tous profils confondus.

Le dispositif s'inscrit également dans une évolution des comportements de paiement. Avec la généralisation de la carte bancaire et du paiement sans contact, les espèces sont moins utilisées et les occasions de donner sa monnaie se raréfient. L'arrondi en caisse offre ainsi une nouvelle façon de soutenir une cause lors d'un acte de consommation du quotidien, sans regretter de ne pas avoir de pièces sur soi.

Pour les associations bénéficiaires, la force du modèle réside dans l'effet de volume : quelques centimes multipliés par des millions de transactions finissent par représenter des montants très significatifs.

Bon à savoir : les micro-dons réalisés en magasin soutiennent aussi bien de grandes associations nationales, telles que la Fondation des Hôpitaux, Ruban Rose ou les Restos du Cœur, que des structures locales. En 2025, plus de la moitié des sommes collectées via l'arrondi en caisse ont été dirigées vers des causes liées à la santé ou à la lutte contre la pauvreté et la précarité.

Quel intérêt les magasins trouvent-ils dans l'arrondi en caisse ?

Contrairement à une idée reçue, les enseignes ne perçoivent pas les dons réalisés par leurs clients. Les sommes collectées sont reversées aux associations partenaires (environ 160) et ne constituent pas une source de revenus ou de trésorerie pour les commerçants (2).

Le saviez-vous ? Entre 6.700 et 7.000 magasins, correspondant à une quarantaine d'enseignes différentes, ont mis en place cet arrondi en caisse dans l'Hexagone (1).

L'intérêt est essentiellement lié à l'engagement sociétal et à l'image de marque. En proposant l'arrondi en caisse, les magasins affichent leur soutien à des causes d'intérêt général et offrent à leurs clients la possibilité de participer à une action solidaire sans effort particulier.

Les magasins privilégient souvent des causes en lien avec leur politique de responsabilité sociale, avec les besoins de leur territoire ou le calendrier d'une campagne nationale de grande ampleur.

Comment se passe l'arrondi en caisse en Europe ?

À titre de comparaison, le programme britannique Pennies, l'un des plus développés en Europe, revendiquait plus de 55 millions de livres sterling collectées depuis son lancement en 2010, ce qui souligne le niveau de maturité avancé du dispositif français avec des montants de collecte beaucoup plus élevés.

A retenir sur le fonctionnement et le succès de l'arrondi en caisse

Combien de Français pratiquent l'arrondi en caisse et quel montant versent-ils ? Lorsque les enseignes y participent, plus de 8 personnes sur 100 acceptent la proposition de micro-don en caisse. Il s'agit d'un don de 1 à 99 centimes. En moyenne, il s'élève à 40 centimes d'euro.

Micro-don par l'arrondi en caisse : pourquoi les enseignes l'ont-elles instauré ? Elles y voient avant tout un moyen d'affirmer leur engagement sociétal tout en associant leurs clients à une démarche solidaire au moment du paiement par carte bancaire.

Arrondi en caisse : les Français adhèrent-ils à cette forme de don presque «indolore» ? Pour les consommateurs, quelques centimes suffisent à soutenir une cause. Sur le nombre de passages en caisse, il y a forcément des personnes qui versent une mini-somme et d'autres qui sont agacées par cette étape qui ralentit le processus de paiement. Globalement, c'est un grand succès issu de nombreux petits dons.

Quels sont les bénéfices directs de l'arrondi en caisse pour les associations ? L'accumulation de millions de micro-dons représente une ressource précieuse de financement pour des associations d'intérêt général, avec un impact partout en France.

Comment pourrait évoluer dans le temps l'arrondi en caisse ? Comme axe de progrès envisageable, la sélection finale de l'association pourrait relever du client lui-même parmi une liste de bénéficiaires qui lui serait proposée.

À lire aussi | Carte bancaire oubliée en magasin : que faire pour la sécuriser rapidement ?

(1) https://www.caissedesdepots.fr/eclairage/actualites/larrondi-38-millions-de-dons-en-caisse-en-2025

(2) https://www.lesnewseco.fr/quinze-ans-de-dons-a-la-caisse-quel-impact-reel-pour-larrondi-en-supermarche-44136

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank