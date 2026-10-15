Boissons, chocolat, snacking… Le top 10 des nouveautés qui se vendent le mieux en 2026

Avec 8,924 millions d'euros de chiffre d'affaires, les boissons énergisantes Ciao Energy occupent la première place du classement. Illustration. (Igorovsyannykov / Pixabay)

Les nouveautés se multiplient dans les rayons des supermarchés, malgré un pouvoir d’achat en baisse. Selon une étude du cabinet NielsenIQ publiée ce mardi 13 octobre 2026 et relayée par RMC Conso , 447 nouveaux produits ont été lancés en 2026, au moment de l'étude. Et les innovations rapportent de plus en plus. Celles de 2025 ont généré 749 millions d'euros, contre 494 millions en 2024. En moyenne, chaque nouveauté a rapporté 1,93 million d'euros lors de sa première année, un niveau record.

Les boissons Ciao Energy largement en tête

Avec 8,924 millions d'euros de chiffre d'affaires, les boissons énergisantes Ciao Energy occupent la première place du classement. Lancées en juin par les créateurs de contenus Squeezie, Inoxtag et Lena Situations, elles illustrent le succès des produits associés aux personnalités des réseaux sociaux. Le Kinder Bueno Pot arrive en deuxième position, avec 6,215 millions d'euros, devant les chips de crêpes Brets, qui totalisent 2,890 millions d'euros.

Elles sont suivies par les sauces Quick (2,533 millions) et Skip Ultimate 4 en 1 (2,315 millions). La suite du top 10 est plus resserrée, avec Fairy 30 minutes Miracle (2,094 millions d'euros), Solero (2,047 millions) et les tablettes Biscoff Côte d'Or (1,911 million). Magnum Signature se classe neuvième avec 1,795 million d'euros, juste devant Jack Daniel's Blackberry, dixième, avec 1,777 million d'euros.

Les produits plaisir et le snacking en progression

Huit des dix références du classement appartiennent à l'univers des produits plaisir. Les nouveautés gourmandes occupent ainsi une place importante, alors que les produits d'entretien ne comptent que deux représentants, Skip et Fairy. En 2025, les lessives Skip et Ariel figuraient aux deux premières places du palmarès. Le snacking poursuit également sa progression et représente désormais 18 % des lancements, contre 5 % en 2019. Les produits faciles à consommer, comme les chips de crêpes et les tablettes de chocolat, rejoignent cette tendance.

Les boissons fonctionnelles bénéficient elles aussi d'une dynamique favorable, avec une croissance de 22 % du segment des boissons énergisantes. Plus largement, les innovations issues des réseaux sociaux ont généré 164 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 24 fois plus qu'en 2022. Pour les prochaines années, NielsenIQ identifie plusieurs pistes de développement, à savoir, des aliments aux bénéfices ciblés, des portions adaptées aux modes de vie nomade et des listes d'ingrédients plus courtes.