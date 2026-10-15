Un commerçant vous impose un minimum pour payer en carte bancaire : est-ce légal ?

Obligé de payer autrement qu'en carte bancaire en dessous d'un minimum ? Voici les règles... (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Il vous est déjà arrivé d'être confronté à un montant minimal pour payer en carte bancaire ? En général, si c'est le seul moyen de paiement dont on dispose lors de la transaction, il n'est pas rare d'ajouter au panier un ou deux articles pour dépasser ce seuil bloquant et effectuer le paiement. Cette pratique est-elle légale dans tous les cas ? Éclairages.

Quelles sont les situations où le commerçant accepte la carte bancaire sous conditions ?

Ils disposent d'un terminal de paiement mais ils le réservent pour les ventes qu'ils considèrent comme significatives.

Dans quels magasins rencontre-t-on un montant minimal imposé pour la CB ?

Dans les faits, cette situation se rencontre surtout dans les commerces réalisant de nombreuses petites transactions au quotidien. Cette pratique est notamment observée dans les bureaux de tabac, les boulangeries, les boucheries ou encore certains restaurants.

À noter : des corps de métier tels que les taxis ne peuvent ni refuser la carte bancaire ni fixer de minimum pour le paiement avec celle-ci (1).

Quel intérêt ont les commerçants à restreindre les paiements par carte bancaire ?

Pour certains professionnels, les commissions prélevées à chaque paiement par carte peuvent réduire la rentabilité des achats de faible montant (2).

D'autres préfèrent conserver davantage de liquidités en caisse afin de faciliter le rendu.

Enfin, l'instauration d'un seuil minimal peut également avoir pour effet d'encourager les clients à compléter leurs achats afin d'atteindre le montant requis.

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Quels sont les effets pour les magasins d'un minimum fixé pour le paiement en carte bancaire ?

Des ventes perdues, des clients contrariés, une image dégradée : voilà les conséquences possibles auxquelles les gérants ou propriétaires de magasins s'exposent en fixant un minimum d'achat avec la carte bancaire (2).

Montant minimal en CB imposé par le commerçant : quelles sont les règles ?

En France, un commerçant a le droit de fixer un montant minimal pour l'acceptation de la carte bancaire, à condition d'en informer clairement sa clientèle. Cette restriction doit être portée à la connaissance des consommateurs avant l'achat, au moyen d'un affichage visible à l'entrée du magasin ou à proximité de la caisse (3).

Les seuils pratiqués varient selon les établissements. On rencontre fréquemment un montant minimal de 5 euros, mais certains commerçants exigent 10 euros, voire 15 euros pour régler par carte.

Le professionnel reste toutefois tenu d'appliquer les mêmes conditions à l'ensemble de sa clientèle. Il ne peut pas imposer un seuil minimal à certains clients tout en accordant des exceptions arbitraires à d'autres.

Enfin, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les cartes bancaires présentées par les clients (2).

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Est-il possible de contester la position du commerçant ?

Dans certaines circonstances, le consommateur peut contester les conditions de paiement imposées par un commerçant. C'est notamment le cas lorsque les informations relatives au montant minimal requis pour un paiement par carte bancaire ne sont pas affichées de manière suffisamment lisible, ou sont mal positionnées ou présentent un caractère ambigu susceptible d'induire la clientèle en erreur.

Un mécontentement du client peut se concevoir lorsque le seuil demandé semble très éloigné du panier moyen associé à l'activité exercée et des usages habituellement constatés dans le secteur concerné. Par exemple, un seuil fixé à 10 euros dans une boulangerie où la baguette se vend un peu plus d'1 euro en moyenne en France, serait difficilement défendable.

Quels sont les recours possibles en cas d'irrégularité observée ?

En cas de doute sur le respect des règles d'information du consommateur, il est possible de signaler la situation aux services de la répression des fraudes (DGCCRF) ou de solliciter l'aide d'une association de consommateurs. Un échange avec le responsable de l'établissement permet également, dans certains cas, de résoudre le problème à l'amiable.

Bon à savoir : l'application d'un majoration tarifaire ou une surfacturation par le commerçant en cas de paiement par carte bancaire est illégale, conformément à l'article L 112-12 du Code monétaire et financier (4).

En rentrant dans un magasin, le client potentiel est censé avoir vérifié au préalable les conditions et modes de paiement qui s'y appliquent avant de passer en caisse. S'il n'est pas dans une situation d'urgence, il est encore temps de reposer les articles ou d'accepter, le cas échéant, le minimum requis pour le paiement en carte bancaire.

Minimum par carte bancaire | L'essentiel à retenir :

Que dit la loi ? En France, imposer un minimum pour les achats en carte bancaire est tout à fait légal.

En France, imposer un minimum pour les achats en carte bancaire est tout à fait légal. À quelles conditions est-ce possible ? Des règles de transparence et d'affichage sur le point de vente doivent être respectées.

Des règles de transparence et d'affichage sur le point de vente doivent être respectées. Qu'est-ce qui est interdit ? Une gestion au cas par cas est prohibée. Un principe de non-discrimination entre les clients et les différentes cartes bancaires doit tout le temps s'appliquer.

Une gestion au cas par cas est prohibée. Un principe de non-discrimination entre les clients et les différentes cartes bancaires doit tout le temps s'appliquer. Y a-t-il des exceptions qui obligent le professionnel à accepter la carte bancaire, quel que soit le montant ? En France, les taxis font partie des professions soumises dans tous les cas à une obligation d'acceptation de la carte bancaire.

En France, les taxis font partie des professions soumises dans tous les cas à une obligation d'acceptation de la carte bancaire. Que faire en cas d'irrégularité constatée ? Il est possible d'adresser un signalement à la DGCCRF.

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745485

(2) https://www.stancer.com/fra/fr/blog/gestion-d-entreprise/montant-minimum-pour-un-paiement-par-carte-ce-qu-il-faut-savoir/

(3) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2424

(4) https://lemagdelaconso.ouest-france.fr/dossier-305-commercant-peut-il-imposer-montant-minimum-pour-paiement-carte.html

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank