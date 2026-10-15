Céline Dion a désormais une Barbie à son effigie, avec plusieurs références à « Titanic »

Déployée en Europe et en Amérique du Nord, la poupée sera vendue au prix de 77,99 euros. Illustration. (ErikaWittlieb / Pixabay)

À défaut d'avoir pu obtenir une place pour l'un des concerts de Céline Dion dans le cadre de sa grande tournée en France, les fans pourront bientôt s'offrir sa figurine en guise de consolation. Comme le rapporte Capital , une poupée Barbie à l'image de la célèbre chanteuse québécoise va être commercialisée prochainement, a annoncé le groupe Mattel ce mercredi 14 octobre 2026.

Des références à « Titanic »

Il s'agit d'un modèle de la gamme collector Barbie Signature qui reprend les traits de Céline Dion ainsi que la tenue qu'elle portait à l'occasion de la cérémonie des Oscars de 1998. Un événement au cours duquel elle avait notamment chanté la musique de Titanic (1997), My eart will go on . La poupée portera justement le collier bleu en forme de cœur de Rose, le personnage du film interprété par Kate Winslet.

Déployée en Europe et en Amérique du Nord, la figurine sera vendue au prix de 77,99 euros. Elle fait ainsi entrer Céline Dion dans le groupe très restreint des stars ayant leurs propres répliques Barbie, comme Whitney Houston, Miley Cyrus ou encore Kylie Minogue. « C’est un véritable honneur de rejoindre l’histoire de Barbie avec une poupée inspirée de l’un des moments les plus marquants de ma carrière. J’espère qu’elle donnera à chacun l’envie d’affirmer sa personnalité avec confiance, de poursuivre ses rêves et d’oser être pleinement soi-même » , a réagi l'artiste dans un communiqué de Mattel.