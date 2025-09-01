Après Leclerc, cette enseigne propose le carburant à prix coûtant ce week-end

Certains supermarchés proposent régulièrement des opérations carburant à prix coûtant. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Si la rentrée rime avec nouvelles dépenses, elle peut aussi être synonyme de bonnes surprises. Après le groupe E. Leclerc ce week-end , c'est au tour d'Intermarché de proposer du carburant à prix coûtant les 5 et 6 septembre prochains, rapporte L'Argus. Une opération qui vise à donner un coup de pouce aux usagers, tout en les attirant dans les supermarchés.

Ce n'est pas une première pour le groupe des Mousquetaires qui lance régulièrement ce type de « rabais » à la pompe. Les 4 et 5 juillet derniers, à l'occasion du premier week-end de grands départs en vacances, Intermarché avait déjà organisé une opération similaire. 736 magasins de l'enseigne y avaient participé.

Des prix en légère baisse

Vendredi 29 et samedi 30 août, ce sont les stations essence Leclerc et certaines du réseau U qui ont affiché des carburants à prix coûtant. « Les vacances ont entraîné des dépenses, la rentrée arrive avec son lot de sollicitations : on veut agir pour le budget des Français et faire baisser le coût du transport en fait partie » , avait ainsi expliqué dans un communiqué Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique du groupe.

Cependant, ces dispositifs de carburant à prix coûtant ne font généralement pas baisser la note de façon exceptionnelle. On peut ainsi espérer, en moyenne, une ristourne de 2 euros sur un plein de 50 litres. En cette rentrée, les prix de l'essence en France ont tendance à fléchir. Au 22 août dernier, le gazole s'affichait à 1,5872 euro le litre, l'essence sans plomb 95-E10 à 1, 6762 euro le sans plomb 98 à 1,7694 euro, selon le dernier relevé du ministère de la Transition écologique relayé par BFM Business .