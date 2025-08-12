Apple préparerait un MacBook low cost, voici quand il pourrait être commercialisé

La production pourrait démarrer fin 2025, voire début 2026. (StockSnap / Pixabay)

Bientôt un MacBook à un peu plus de 500 euros ? Si la rumeur circulait déjà en 2023, elle semble cette fois beaucoup plus crédible. Selon le média Digitimes , relayé par BFMTV , Apple aurait dans ses cartons un projet d’ordinateur portable bien plus abordable pour le grand public, affichant un prix de 600 dollars. La production pourrait démarrer fin 2025, voire début 2026, pour une commercialisation quelques mois plus tard la même année, précisent les publications.

Pour atteindre un tel prix, la marque à la pomme miserait sur des composants déjà utilisés dans ses iPhone et iPad, notamment la puce A18 Pro qui équipe l’iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max. Selon nos confrères, ce composant présente un double avantage : il est à la fois très performant pour le mobile et compatible avec Apple Intelligence. En revanche, il ne serait pas question de fusionner macOS et iPadOS : les deux systèmes d’exploitation resteraient bien distincts.

Viser les campus américains

L’objectif de l'entreprise américaine serait clair : réduire les coûts de production et séduire un public moins aisé, en particulier les étudiants américains, un marché largement dominé par les Chromebook de Google. Ce MacBook « low cost » serait légèrement plus compact que le MacBook Air de 13,6 pouces, avec un écran de 12,9 pouces. Proposé au prix d’un Mac mini, il pourrait permettre à Apple d’écouler entre cinq et six millions d’unités, comme l'ambitionne la marque à la pomme.