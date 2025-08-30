 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allocation de rentrée scolaire 2025: que pouvez-vous vraiment acheter avec cette aide?
information fournie par Le Particulier pour Conso 30/08/2025 à 08:30
Temps de lecture: 3 min

L’allocation de rentrée scolaire est versée à plus de 3 millions de familles. ( crédit photo : Getty Images )

Chaque été, le même casse-tête budgétaire revient pour des millions de familles: la rentrée des classes et une facture grimpant vite dans le budget, surtout pour les familles avec plusieurs enfants. D’après les associations de consommateurs, le coût moyen de la rentrée dépasse 400 euros par enfant. Pour atténuer ce choc financier, l’État verse l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Plus de 3 millions de foyers et près de 5 millions d’enfants en bénéficient. En 2025, son montant s’échelonne entre 423 et 462 euros selon l’âge de l’enfant. Mais concrètement, que peut-on acheter avec cette somme? Suffit-elle à couvrir tous les frais de rentrée? Décryptage détaillé.

Les fournitures scolaires sont l’incontournable dépense de rentrée

Stylos, cahiers, classeurs, agenda, trousse, calculatrice… La liste de fournitures varie fortement selon le niveau de l’enfant entre les stylos, cahiers, classeurs, agenda, trousse ou encore la calculatrice. Pour un élève de primaire, le panier de rentrée tourne de 80 à 120 euros . Pour un collégien, le budget monte à 200 euros , notamment avec les cahiers spécifiques, la calculatrice scientifique de 30 à 50 euros , et parfois les dictionnaires.

Pour un lycéen, la facture peut grimper à 250-300 euros : manuels scolaires non fournis par certaines académies, calculatrice graphique autour de 90 euros , matériel de spécialité (sciences, arts, technologie).

Ces achats pèsent également lourd dans le budget rentrée

Il est impossible d’échapper au cartable pour les petits ou au sac à dos renforcé pour les grands. Il faut compter en moyenne 40 à 60 euros pour un cartable de primaire. Certaines grandes marques affichent des prix allant jusqu’à 90 euros . Le sac de collège ou de lycée coûte entre 70 et 100 euros , surtout pour des modèles solides devant durer plusieurs années. Certaines familles choisissent de procéder à cet achat tous les deux ans pour amortir la dépense.

La rentrée est aussi le moment où l’on renouvelle une partie de la garde-robe de ses enfants. Comptez en moyenne 60 à 100 euros selon la marque pour une paire de baskets, 50 à 70 euros pour un ensemble jeans et haut, enfin entre 70 et 120 euros pour une veste ou un blouson.

Ces autres postes récurrents de dépenses reviennent dès la rentrée

L’ARS peut aussi être utilisée pour régler les premiers mois de cantine. Le coût varie selon les communes, mais il faut compter 3 à 6 euros par repas, soit 80 à 120 euros par mois et par enfant. Sur un trimestre, la note atteint rapidement 250 à 350 euros .

La rentrée rime aussi avec la reprise des activités, comme le sport, la musique, la danse ou le théâtre. Ces inscriptions représentent une part croissante du budget des familles. Pour une cotisation dans un club de sport, les dépenses vont de 120 à 200 euros l’année, parfois plus pour les sports avec équipement comme le football, l’équitation ou le hockey. Les cours de musique ou de danse coûtent entre 200 et 400 euros l’année. L’allocation de rentrée scolaire peut donc financer tout ou partie de cette dépense, surtout si elle est couplée avec le Pass’ Sport ( 70 euros en 2025).

À cela, s’ajoutent d’autres frais souvent oubliés. La rentrée engendre en effet une série de petites dépenses dont le poids n’est pas négligeable, avec notamment l’assurance scolaire ( 20 à 40 euros par enfant), la photo de classe ( 15 à 30 euros ), le transport scolaire ( 20 à 60 euros par mois selon les régions), ou encore certaines fournitures spécifiques, comme la blouse de sciences, le matériel d’arts plastiques ou la calculatrice graphique. Ces frais annexes représentent 50 à 100 euros supplémentaires, rarement anticipés.

Ces conditions sont nécessaires pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire 2025

L’ARS est versée sous conditions de ressources aux foyers ayant des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Pour percevoir cette aide, vos revenus de l’année N-2 (soit l’année 2023 pour la rentrée 2025) doivent être inférieurs au plafond en vigueur. Celui-ci dépend du nombre total d’enfants à charge. Il s’élève à:

  • 28.444 euros pour un enfant;
  • 35.008 euros pour deux enfants;
  • 41.572 euros pour trois enfants;
  • 48.136 euros pour quatre enfants;
  • 6.564 euros par enfant supplémentaire.

De quelles autres aides financières pouvez-vous bénéficier?

- Le Pass Sport est une allocation destinée à financer l’inscription dans une association sportive. Son montant est porté à 70 euros à la rentrée 2025.

- Au collège et au lycée, vous pouvez bénéficier d’une bourse, du fonds social collégien ou lycéen, ainsi que du fonds social pour les cantines.

- Il est possible de toucher une aide pour la cantine à l’école primaire. Les montants sont fixés par la commune.

- Certains conseils départementaux accordent des bourses de fréquentation scolaire aux familles modestes dont les enfants sont à l’école élémentaire.

L'offre BoursoBank