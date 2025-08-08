 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abonnement TGV Max de la SNCF : enfin un site pour trouver facilement des billets à 0 euro !
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/08/2025 à 12:20
Temps de lecture: 1 min

L'offre TGV Max de la SNCF donne accès à des billets à 0 euro. Encore faut-il les trouver... (illustration) (Inkflo / Pixabay)

Pour profiter pleinement de l'abonnement TGV max de la SNCF, un ingénieur a créé un outil en ligne qui permet de trouver un quelques clics tous les trains à 0 euro au départ d'une gare. Explications.

L'abonnement TGV Max de la SNCF est censé donner accès des billets à 0 € en seconde classe sur une sélection de trains. Encore faut-il trouver ces fameux trains, ce qui est loin d'être évident d'après certains usagers. C'est pourquoi Grégoire Linée, un jeune ingénieur lui-même déçu par les conditions d'utilisation de cet abonnement, a créé le site trainquille.fr , rapporte RMC Conso .

TGV Max est une offre dédiée aux jeunes âgés de 16 à 27 ans (Max Jeune) et aux plus de 60 ans (Max Senior). Pour 79 euros par mois, les voyageurs sont assurés de bénéficier de -30 % sur tous les trains, même en période de forte affluence. Surtout, ils peuvent obtenir des billets gratuits sur les TGV Inoui, Ouigo et Intercités lors de périodes de faible affluence.

Pour trouver facilement un trajet en train gratuit

Grégoire Linée explique sur Linkedin avoir « bricolé un petit outil pour les galériens du TGV Max » dont il fait partie. Selon lui, il « permet de voir rapidement quels trajets sont réservables avec l’abonnement Max Jeune en temps réel, sans avoir à tester toutes les gares une par une » , en faisant ici référence à l'outil disponible sur le site de la SNCF.

Il suffit de renseigner une ville ou une gare de départ puis une date de départ dans les 30 prochains jours puisque les billets à 0 euro ne sont pas disponibles plus tôt. Après avoir cliqué sur "Rechercher", toutes les destinations accessibles avec un billet gratuit apparaissent, ainsi qu'un menu déroulant pour consulter les horaires et vous pouvez consulter les horaires. Très pratique si vous souhaitez vous offrir une petite escapade sans forcément savoir où.

Et si vous avez trouvé votre bonheur grâce à trainquille.fr, vous pouvez remercier Grégoire Linée en participant à la cagnotte qu'il a ouverte en ligne sur le site buymeacoffee.

