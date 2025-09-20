7 astuces intelligentes pour alléger la note chez le coiffeur sans perdre en élégance

Découvrez nos astuces pour réaliser des économies lors de votre prochain rendez-vous chez le coiffeur. ( crédit photo : Getty Images )

1. Certains créneaux de rendez-vous permettent de diviser le prix par deux

Les salons de coiffure sont souvent moins fréquentés à certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine. Grâce à l’application Kiute , vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel, à condition de prendre rendez-vous en heures creuses ou à la dernière minute. Les remises peuvent aller jusqu’à 50% pour une coupe de cheveux, un balayage, une couleur ou un lissage. Plus de 10.000 établissements sont inscrits sur l’application partout en France.

2. Pour des tarifs imbattables, prenez rendez-vous dans un salon d’application

La plupart des écoles de coiffure (lycées professionnels, CFA ou écoles privées) possèdent un salon d’application permettant à leurs élèves de passer de la théorie à la pratique en s’exerçant sur de vrais clients. Confier sa tête à un apprenti peut susciter de l’appréhension. Rassurez-vous: les élèves exerçant dans ces établissements ont déjà acquis une certaine technique. De plus, ils sont accompagnés par des professeurs supervisant toutes les étapes de la prestation. Mieux vaut donc prévoir un créneau légèrement plus long, en comparaison avec un salon de coiffure classique. Prendre rendez-vous dans un centre de perfectionnement permet de faire de vraies économies: comptez 10 à 15 euros en moyenne pour une coupe ou une couleur.

3. Optez pour un salon de coiffure low cost

Plusieurs franchises proposent des prix imbattables sans pour autant négliger la qualité de la prestation. Chez Tchip , les tarifs sont transparents et fixes pour éviter toute mauvaise surprise. Ils sont compris entre 27 et 32 euros pour un forfait shampoing + coupe + brushing, selon la longueur des cheveux. Comptez entre 30 et 42 euros dans les salons Un look pour tous . On peut également citer Coiff&Co , Self’coiff , ou Fun Look . Ces salons se démarquent par leurs tarifs accessibles. En contrepartie, il n’est généralement pas possible de prendre rendez-vous.

4. Profitez des offres privées sur Internet

Différents sites spécialisés permettent de réserver des prestations de coiffure à prix réduits. Rendez-vous sur Beauté Privée , Groupon ou Treatwell pour bénéficier de réductions pouvant atteindre 50%.

5. Soyez récompensé pour votre fidélité à votre coiffeur

Il n’est pas toujours nécessaire de changer ses habitudes pour profiter de réductions. De nombreux coiffeurs proposent une carte de fidélité. Au bout d’un certain nombre de visites, vous bénéficiez d’un soin offert ou d’une remise sur le montant de la facture. Votre coiffeur peut également offrir des prestations à prix réduit certains jours moins fréquentés afin de remplir son agenda (-15% sur les colorations le jeudi par exemple). N’hésitez pas à lui poser la question. Enfin, certains salons disposent d’une newsletter ou sont présents sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les offres promotionnelles réservées aux clients les plus fidèles.

6. Faites-vous coiffer à domicile

De nombreux professionnels proposent leurs prestations à domicile. Cela revient généralement 30% moins cher qu’en salon, puisque le coiffeur n’a pas de frais fixes. En plus d’être économique, cette solution est à la fois rapide et pratique. Le mieux est de faire appel au bouche-à-oreille ou aux groupes d’entraide locaux sur les réseaux sociaux pour trouver la perle rare. Assurez-vous des références de la personne recommandée, et demandez confirmation du tarif en amont.

7. Déclinez les prestations annexes pour faire baisser la facture

Cela vous est sûrement déjà arrivé: vous acceptez un soin capillaire au bac «parce que vos cheveux en ont vraiment besoin», et vous découvrez une addition gonflée d’une dizaine, voire une quinzaine d’euros au moment de payer. Pour faire des économies chez le coiffeur, refusez les soins proposés par le professionnel, et demandez un séchage au naturel plutôt qu’un brushing.

Vos cheveux peuvent trouver une nouvelle vie Coiffeurs justes et Capillum sont les deux principaux acteurs du recyclage de cheveux en France. - nos cheveux sont capables d’absorber les substances grasses comme les hydrocarbures. Ils sont utilisés pour dépolluer l’eau des fleuves et des océans. - le cheveu est un très bon isolant phonique et thermique pour le bâtiment; - en agriculture, les cheveux permettent de fertiliser les sols ou être transformés en produits de paillage; La plupart des cheveux finissent dans la poubelle des salons de coiffure. Pourtant, ils peuvent être réutilisés de multiples manières:

