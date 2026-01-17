4 outils pour prendre soin de sa santé mentale sans se ruiner

Certaines pratiques simples à mettre en place et peu coûteuses permettent d’améliorer le bien-être psychique.

Désignée Grande Cause nationale en 2025, la santé mentale s'impose comme un enjeu majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur quatre sera confrontée à un trouble psychique au cours de sa vie. Face à ce constat, des pratiques simples, faciles à mettre en place et peu coûteuses (comme le journaling, la méditation ou certaines routines de bien-être) ont démontré leur efficacité pour améliorer l'équilibre mental et réduire le stress au quotidien.

Le «journaling» clarifie votre esprit

Le «journaling », également appelé «écriture thérapeutique» ou «écriture personnelle», est une pratique consistant à mettre ses pensées par écrit dans un objectif introspectif. Il s'agit de prendre un moment pour coucher sur le papier notre état d'esprit, faire remonter à la surface les pensées et les émotions qui nous traversent. Cette méthode réduit le stress et l'anxiété en libérant l'esprit de ce qui l'encombre. Le «journaling», permet de clarifier et structurer ses idées, mais également d'identifier des solutions et pistes d'actions. Vous pouvez vous appuyer sur ce type d'outils pour vous accompagner: 52 semaines pour prendre soin de ma santé mentale. Mon journal guidé pour réduire mon stress et améliorer mon bien-être, disponible chez Cultura au prix de 14,90 euros .

La méditation de pleine conscience vous aide à vivre l'instant présent

La pratique de la méditation connaît un fort essor grâce au développement d'applications simples et ludiques. Elle offre un moment de calme et d'apaisement face à l'agitation du quotidien, et contribue à diminuer le stress et l'anxiété. Ces applications sont accessibles à tous. Elles s'adaptent à nos emplois du temps surchargés grâce à des séances courtes.

Petit Bambou: la version gratuite propose 8 séances de 12 minutes pour s'initier à la pratique. Pour poursuivre l'expérience, vous devez souscrire un abonnement à 6,99 euros par mois, 59,88 euros par an, ou 240 euros à vie. Le catalogue comporte 1.400 séances de 5 à 25 minutes, regroupées en programmes de 8 à 12 séances. Les thématiques sont multiples: sommeil, mental, émotions, corps, travail, addictions, santé... Certains programmes s'adressent spécifiquement aux plus jeunes.

Mind: cette application française met à votre disposition des programmes d'initiation, plus de 450 séances guidées pour approfondir votre pratique, des podcasts, des séances consacrées au sommeil ou accessibles à toute la famille. L'abonnement de 12 mois coûte 69 euros . Pour 195 euros , vous avez accès à tous les contenus à vie.

Calm: L'application est axée principalement sur le sommeil. Elle propose des méditations guidées, des histoires pour dormir enregistrées par des personnalités, des programmes de respiration mais aussi des musiques relaxantes et des sons de nature. Côté prix, comptez 49,99 euros par an ou 329,99 euros pour un abonnement à vie.

On peut également citer Insight Timer et Headspace.

La luminothérapie booste votre moral

La lumière joue un rôle déterminant dans la régulation de l'humeur. Pendant la saison hivernale, le déficit lumineux perturbe la production de sérotonine (hormone du bien-être) et de mélatonine (hormone du sommeil), affectant notre niveau d'énergie et notre horloge biologique. S'exposer à une source de lumière artificielle reproduisant celle du soleil grâce à une lampe de luminothérapie permet de compenser le manque de luminosité et de rétablir cet équilibre. Choisissez un modèle répondant aux normes médicales et portant le marquage CE. L'intensité de la lampe est généralement comprise entre 2.500 et 10.000 lux. Plus elle est puissante, plus le temps d'exposition sera court. Côté budget, comptez entre 80 et 130 euros pour un appareil de gamme intermédiaire chez Nature et Découvertes.

La gratitude est un outil simple et puissant pour être plus heureux

Chaque jour, prenez 5 minutes pour citer 3 moments, situations, pensées, sensations ou instants pour lesquels vous êtes reconnaissant. Ce rituel simple et accessible permet de cultiver une attitude positive, d'être plus épanoui avec ce que vous possédez déjà, et de savourer davantage l'instant présent. Vous pouvez noter vos moments de gratitude dans un carnet:

Mon carnet 6 minutes, 19,90 euros

Journal de gratitude, 11,90 euros

Ces applis bien-être ont déjà séduit plus d'un million d'utilisateurs

Strava: l'activité physique est l'une des clés du bien-être psychique. À la fois outil de suivi des performances dans une trentaine de disciplines et réseau social, Strava réunit la communauté des sportifs à travers le monde.

MindDay: Cofondée par des psychiatres et psychothérapeutes, cette application d'autothérapie aide à réduire le stress, gérer son anxiété et améliorer son bien-être.

Respirelax: l'application est basée sur la cohérence cardiaque. Cette technique de respiration vous aide à retrouver calme et sérénité en cas de stress ou d'émotions difficiles.

Tide: Inspirée par les voyages, la nature et la méditation, l'application favorise le sommeil, la relaxation et la concentration.

I am: Cette application de développement personnel vous délivre chaque jour des affirmations positives pour vous encourager et vous motiver.

