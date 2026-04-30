1er mai 2026 : quels commerces seront finalement ouverts ce jour férié ?

Quels commerces près de chez vous seront ouverts ce vendredi 1er mai 2026 ? (Généré à l'aide de l'IA)

Le 1er mai, jour de la fête du travail, sera encore cette année protégé d'une extension mercantile. Néanmoins, certains commerçants pourront, dans un cadre dérogatoire strict, lever le rideau pour accueillir leurs clients. Découvrez lesquels et à quelles conditions.

Des restrictions d'ouverture sont maintenues cette année

Le principe général qui prévaut est que le 1er mai reste le seul jour férié obligatoirement chômé et payé. Une dérogation vise certains artisans indépendants autorisés à ouvrir, les fleuristes et les boulangers, en raison de la vente de muguet et de pain, aliment de base des concitoyens.

De plus, les cafés, hôtels et restaurants, exerçant par définition des activités de service continu au public, auront toujours carte blanche pour ouvrir normalement et profiter du temps libre de leurs clients attirés par les terrasses et les repas conviviaux.

Enfin, certaines supérettes de quartier, tenues exclusivement par le gérant pour l'occasion, auront également le droit d'ouvrir leurs portes.

En revanche, les petits commerces de proximité comme les bouchers, les cavistes et les primeurs, les jardineries, les lieux culturels et les centres commerciaux resteront fermés.

À noter : il ne s'agit pas d'une loi mais d'une instruction gouvernementale exceptionnelle valable pour 2026 (absence de modification du Code du travail pour 2026).

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Commerces : quelles sont les conditions pour être en conformité ce 1er mai ?

Pour être en conformité ce 1er mai, l'ouverture d'un commerce doit reposer sur le volontariat absolu des salariés, sans aucune contrainte. L'employé doit donner un accord écrit, qui sécurise l'employeur en cas de contrôle.

Le travail effectué ce jour-là doit être rémunéré au salaire double, conformément au Code du travail. Une déclaration officielle préalable est requise afin d'éviter toute verbalisation, l'administration pouvant infliger une amende de 750 euros par salarié en cas d'irrégularité constatée.

La réforme mise sur pause sera rediscutée en 2027

Un cadre juridique clair reste à définir afin de sécuriser les règles applicables et éviter les interprétations. Cette clarification devra s'appuyer sur des accords par branches, pour tenir compte des spécificités de chaque secteur et harmoniser les pratiques. Si ces discussions aboutissent et qu'un compromis est trouvé entre partenaires sociaux, une entrée en vigueur possible est envisagée au 1er mai 2027.

A savoir Les banques aussi seront fermées le 1er mai 2026 Les services et agences bancaires seront indisponibles le 1er mai 2026. De plus, les virements interbancaires seront suspendus à cette date (1). Aussi, il convient d'anticiper vos opérations de paiement, surtout celles prévues en début de mois (loyers et charges, cotisations, pensions, abonnements…). Pour éviter cet arrêt momentané du système bancaire européen, les virements instantanés s'exécutent tous les jours de l'année, sans exception et à toute heure, dans la limite de plafonds définis par chaque banque : c'est gratuit et pratique pour tenir ses engagements dans les temps !

Si le gouvernement a fait preuve de souplesse pour maintenir la continuité de service de certains commerçants le 1er mai, il n'y a pas eu de remise en cause profonde de la législation actuelle. Rendez-vous en 2027.

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(1) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18700

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