Combien gagnent vraiment les fonctionnaires ?

information fournie par Mingzi • 04/03/2026 à 08:00

Entre idées reçues et réalité des chiffres, la question du salaire des fonctionnaires suscite régulièrement le débat. Sont-ils mieux payés que dans le privé ? Comment la rémunération des 5,7 millions d'agents publics est-elle calculée ? Réponse avec la note publiée le 23 février 2026 par FIPECO.

Une rémunération construite sur une grille précise

La rémunération d'un fonctionnaire repose sur un mécanisme qui comprend deux grandes composantes : le traitement brut de base et les primes et indemnités.

Le traitement brut dépend d'un indice majoré, lui-même lié au corps, au grade et à l'échelon de l'agent. La valeur du point d'indice est fixée à 4,92 euros depuis juillet 2023. Concrètement, un agent dont l'indice est 500 perçoit un traitement brut mensuel d'environ 2.461 euros en 2026.

Un principe protège les plus bas salaires : aucun fonctionnaire ne peut être rémunéré en dessous du SMIC brut (1.823 euros en février 2026). Si nécessaire, l'indice est ajusté.

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités, qui représentent en moyenne 25 % du salaire brut dans la fonction publique d'État en 2023 (24 % à l'hôpital, 25 % dans les collectivités). Leur diversité est impressionnante : on recense 943 primes différentes en 2023.

Des salaires moyens contrastés

En 2023, le salaire net mensuel moyen (en équivalent temps plein) s'établit à :

2.886 euros dans la fonction publique d'État

2.254 euros dans les collectivités territoriales

2.921 euros dans les hôpitaux publics

2.735 euros dans le secteur privé

Ces chiffres doivent toutefois être nuancés. En effet, les structures d'emploi diffèrent fortement entre public et privé. Ainsi, les cadres hospitaliers affichent un salaire moyen élevé (5.893 euros, médecins inclus), tandis que les cadres de l'État perçoivent en moyenne 3.522 euros (3.767 euros hors enseignants).

Les comparaisons montrent que :

Les cadres publics (hors médecins) gagnent en moyenne moins que leurs homologues du privé

Les professions intermédiaires ont des rémunérations proches

Les ouvriers et employés publics sont légèrement mieux rémunérés que dans le privé

Autrement dit, le public protège davantage les bas salaires, tandis que les très hauts revenus sont plus fréquents dans le privé.

Une progression modérée dans le temps

Sur longue période (2007-2023), la progression du salaire net moyen dans la fonction publique d'État a été modeste : +0,1 % par an en termes réels. À titre de comparaison, le secteur privé affiche +0,4 % par an.

Mais cette moyenne masque une autre réalité : les agents déjà en poste voient leur rémunération progresser davantage grâce à l'ancienneté et aux promotions. La rémunération moyenne des « présents-présents » (personnes présentes deux années consécutives dans la fonction publique) a ainsi augmenté de 1,3 % par an en termes réels dans la fonction publique d'État entre 2008 et 2023, de 0,9 % dans la fonction publique territoriale et de 1,5 % dans la fonction publique hospitalière, contre 1,9 % dans le secteur privé.

Des écarts plus resserrés que dans le privé

Les inégalités salariales sont moins marquées dans le public. En 2023, les 10 % d'agents les mieux payés gagnent 2,4 fois plus que les 10 % les moins rémunérés dans la fonction publique d'État, contre 2,8 dans le privé.

La rémunération moyenne du 1 % des fonctionnaires les mieux payés atteint 9.444 euros nets mensuels, soit 30 % de moins que leurs équivalents dans le secteur privé.

Autre élément notable : l'écart de rémunération entre femmes et hommes est de 10 % dans le public, contre 13 % dans le privé.

Faut-il récompenser davantage la performance ?

Si des dispositifs existent pour valoriser l'engagement ou les résultats, les primes réellement liées à la performance restent marginales : elles ne représentent que 3,5 % du montant total des primes en 2023. La Cour des comptes recommande d'ailleurs de renforcer ces mécanismes pour mieux reconnaître le mérite individuel.

En résumé : une logique d'équilibre

Les fonctionnaires ne forment pas un bloc homogène. Entre enseignants, infirmiers, policiers, agents territoriaux ou hauts fonctionnaires, les situations diffèrent fortement.

Le modèle français privilégie une relative stabilité, des écarts limités et une protection des bas salaires. En revanche, il offre moins de perspectives de très hauts revenus que le secteur privé.