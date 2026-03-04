Héritage : attaqué par ses frères et sœurs, un homme condamné à rembourser 110 000 euros puisés dans les comptes de leur mère

Une fratrie devant le tribunal. En Moselle, trois frères et sœurs ont poursuivi en justice leur frère pour s'être servi dans les comptes de leur mère à des fins personnelles, rapporte Le Républicain Lorrain .

Des tensions entre frères et sœurs

De leur vivant, les parents des quatre enfants avaient signé un acte notarié de leur vivant pour partager leurs biens et les léguer équitablement à leurs quatre héritiers. Les trois plaignants ont récupéré des terres, tandis que leur frère a hérité de la maison des parents, avec qui il a vécu jusqu'à leur décès. Il devait également s'occuper d'eux.

Le père est décédé en 2010. Au fil des années, des tensions sont apparues au sein de la fratrie. Le frère qui vivait avec la mère reprochait notamment à ses frères et sœurs de venir sans prévenir voir leur mère. Il a ainsi fixé des horaires précis durant lesquels il autorisait les visites.

Des dépenses litigieuses

Reprochant à leur frère d'isoler leur mère, les autres membres de la fratrie ont porté plainte pour séquestration et abus de faiblesse. Mais l'affaire a été classée sans suite. Après le décès de la mère, début 2021, les enfants ont épluché ses comptes bancaires. « Nous sommes tombés sur des factures, des dépenses qui n’avaient rien à voir avec le train de vie de ma grand-mère » , a indiqué à nos confrères la petite-fille de la défunte, parlant au nom de ses proches.

« Les enfants ont saisi la justice pour rapporter à la succession les sommes qu'ils estimaient indûment perçues par le frère » , a jouté l'avocate de la famille. Si 156 000 euros de dépenses litigieuses ont été relevés par les plaignants, le juge n'a retenu que 110 000 euros. La chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville a rendu sa décision. Le frère mis en cause a été condamné à restituer l'argent. Fin 2025, l'affaire a été réglée et l'argent divisé en quatre parts égales.