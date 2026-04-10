The Corner Business : dépensez moins en profitant pleinement de votre statut d’entrepreneur

Avec les partenaires The Corner Business, alliez l'utile à l'agréable dans votre quotidien d'entrepreneur

L'aventure entrepreneuriale demande de l'énergie et parfois des concessions à ceux qui la tentent. Alors, les bons plans sont les bienvenus pour accéder à des offres plus abordables sur les dépenses courantes liées à leur activité professionnelle. BoursoBank a compris les enjeux des indépendants en lançant The Corner Business : découvrez tous ses avantages.

The Corner Business : la déclinaison pour les pros du programme d'avantages de BoursoBank

Lancé fin 2020, The Corner est une marketplace 100% gratuite et accessible à tous les clients BoursoBank proposant des avantages auprès de 160 enseignes du quotidien. En effet, les grands acteurs de l'alimentation, des vacances ou encore de la mobilité y sont référencés et ce, au meilleur prix !

The Corner est un programme en pleine croissance avec près de 30 millions d'euros d'économies générés en 2025. Forte de ce succès auprès des particuliers, la banque vient d'ouvrir ce service aux professionnels, également demandeurs de bons plans ciblés pour leur activité.

Conçu pour les entrepreneurs, The Corner Business contribue à réaliser des économies sur les dépenses professionnelles courantes telles que la location d'espaces de coworking, la formation, les déplacements, la gestion de sa comptabilité et les démarches juridiques, et bien plus encore ! Les trois leviers d'économies possibles sont les mêmes que pour les particuliers : remises immédiates, bons d'achat et cash back (cagnottage).

À noter : les remises accordées aux clients Bourso Business par les partenaires sélectionnés s'élèvent en moyenne à 10%, tous univers confondus.

La comptabilité et le juridique vous irritent ? Pensez à déléguer !

Le partenaire Legalstart prend le relais de l'indépendant pour la gestion de certaines tâches réglementaires et démarches administratives, qui lui demandent du temps et de la rigueur, en plus de son cœur de métier. Il s'agit notamment de la comptabilité : bilans, liasses fiscales et TVA gérés de A à Z par le cabinet LS Compta, et des formalités juridiques comme les modifications statutaires, ou encore le dépôt de marque…

À la clé, l'entrepreneur avance sereinement et en toute conformité, sans se disperser ni perdre de vue ses objectifs prioritaires.

Entrepreneurs, gagnez en compétences… en profitant de remises

Quand la structure des entrepreneurs grandit, ils ont souvent plein d'idées et de nouvelles compétences à développer pour les mettre en mouvement.

Pour cela, le partenaire Le Wagon propose des formations Tech & IA à forte valeur ajoutée pour un gain d'expertise qui fera la différence sur le marché, en leur apportant vision et innovation. De quoi maîtriser la data, les workflows IA ou la création d'outils business en quelques semaines.

La bonne nouvelle ? Encore une fois, grâce à The Corner Business, ces formations certifiantes et parcours haut de gamme sont accessibles à moindres coûts pour les clients professionnels de BoursoBank.

Que diriez-vous de conditions de travail améliorées à petits prix ?

Pour bien travailler de chez soi ou dans un local, il convient d'étudier et de dénicher les fournisseurs les plus à même de répondre à ses besoins pros, tout en prenant soin de sa trésorerie.

Pour cela, The Corner Business a sélectionné des fournisseurs qui proposent des solutions fonctionnelles, tournées vers le bien-être au travail et favorisant une ouverture sur l'écosystème.

Aménagement de vos espaces à votre image et selon vos contraintes : avec des partenaires liés à la fourniture de bureau et au matériel informatique tels que Ikea, Fnac Darty, Leroy Merlin … pour que vous vous sentiez dans les meilleures dispositions au travail !

avec des partenaires liés à la fourniture de bureau et au matériel informatique tels que … pour que vous vous sentiez dans les meilleures dispositions au travail ! Accès à plus de 32 espaces de travail premium en Île-de-France grâce au partenaire Morning. De votre espace de coworking à la salle de réunion clé en main, choisissez votre cadre de travail selon vos envies et besoins du moment.

grâce au partenaire De votre espace de coworking à la salle de réunion clé en main, choisissez votre cadre de travail selon vos envies et besoins du moment. Abonnement Cafeyn donnant accès à plus de 2.500 journaux et magazines français et internationaux : vous allez adorer approfondir votre veille concurrentielle et vous détendre dans votre moyen de transport favori !

Avez-vous pensé à optimiser vos frais de déplacement ?

Aller voir ses clients et ses prospects, rendre visite à des fournisseurs font partie de la démarche commerciale qui ne peut pas toujours se faire à distance. Ainsi, pour réduire les frais de déplacement et garantir un maximum de confort lors des voyages, plusieurs partenaires mobilité se sont mis au service des pros au sein du programme The Corner Business.

On y retrouve par exemple le service de VTC Uber pour des trajets fiables et sans stress, des solutions d'hébergement variées grâce à Hotels.com et la location de véhicules pour une autonomie dans vos déplacements professionnels en choisissant Europcar et ses 320 agences en France.

Le saviez-vous ? En micro-entreprise, les frais professionnels ne sont pas déductibles ; ils viennent donc directement en déduction du montant de revenu que peut se verser le freelance. Ainsi, on comprend l'intérêt de maîtriser ces frais en amont pour ne pas nuire à sa rémunération (1).

A savoir BoursoBank annonce le service d'aide à la création d'entreprise intégré au parcours bancaire Prochainement, un service gratuit d'accompagnement à la création d'entreprise, incluant le dépôt de capital, et allant jusqu'à l'ouverture d'un compte bancaire professionnel sera proposé et ce, sans aucune condition d'abonnement (2). La création d'entreprise directement depuis l'appli bancaire pour un gain de temps et une expérience utilisateur facilitée !

Soyez moins seul et voyez grand pour le développement de votre activité professionnelle ! Reposez-vous sur The Corner Business pour dénicher des partenaires utiles et plus compétitifs, à la hauteur de vos ambitions et de vos moyens financiers.

Découvrir l'offre complète Bourso Business

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(1) https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/devenir-freelance/charges-freelance/

(2) https://www.boursobank-group.com/fr/espace-presse/communiques-de-presse/fort-de-son-succes-aupres-de-80-000-clients-professionnels-boursobank-enrichit-son-offre-bourso-business

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Connaissez-vous l'offre bancaire gratuite pour les indépendants ? Avec un compte bancaire gratuit aux multiples fonctionnalités, une carte bancaire business premium gratuite, des assurances et assistances spécialement conçues pour le quotidien des pros, et des produits et services très utiles (solutions d’encaissement, assurances, compte à terme), vous allez pouvoir compter sur l’offre Bourso Business pour booster et simplifier votre activité. Grâce à une ouverture en quelques clics et à un accès unique à la même application (pour vos profils pro et perso), votre expérience bancaire sera grandement facilitée ! Sont concernées les entreprises individuelles et sociétés unipersonnelles dont le représentant légal (associé unique) est déjà titulaire à titre personnel d'un compte à vue BoursoBank. Des vérifications complémentaires peuvent s’appliquer pour confirmer l’éligibilité du profil à l’offre Bourso Business. Découvrez Bourso Business, le compte pro à coût zéro !